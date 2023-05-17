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Türkücü Ceylan'ın imdadına Demet Akalın yetişti!

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#Demet Akalın#Ceylan#Esra Balamir
Türkücü Ceylanın imdadına Demet Akalın yetişti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 08:20

Demet Akalın, önceki gün türkücü Ceylan ve yakın arkadaşı Esra Balamir ile Akmerkez’de görüntülendi.

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Kızı Hira ve arkadaşlarıyla alışveriş yapan ünlü popçu, bir ara soluklanmak için alışveriş merkezinin içindeki banklarda oturdu.

Koyu bir sohbete dalan arkadaş grubu, muhabirleri görünce bir anda şaşkınlık yaşadı.

Türkücü Ceylanın imdadına Demet Akalın yetişti

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Ceylan, muhabirlerin görüntü almaması için hemen yüzünü gizledi. Durumu fark eden Demet Akalın, çantasından gözlük çıkararak arkadaşına verdi. (Deniz BOY)

Türkücü Ceylanın imdadına Demet Akalın yetişti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

El ele spor

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Oyuncu Birkan Sokullu önceki gün sevgilisi Eda Gürkaynak ile Bebek’te görüntülendi. El ele yürüyüş yapan ikili “Hava çok güzeldi, yürüyüş yapmak istedik” dedi. Gazetecilerin sorularını “Daha yeni konuştuk sizinle, sonra konuşuruz” diyerek kibarca geri çeviren oyuncu, daha sonra sevgilisi ile yürüyüşüne devam etti. (Sayit DURMAZ)

Türkücü Ceylanın imdadına Demet Akalın yetişti

Yeşil kombin

Hepsi grubundan sonra solo projelerine ağırlık veren Yasemin Yürük, aynı zamanda kişisel koçluk da yapıyor. Şarkıcı önceki gün sosyal medya hesabından spor sonrası pozlarını şu notla paylaştı: “Yine yeşillendi fındık dalları.”

Türkücü Ceylanın imdadına Demet Akalın yetişti

İkizlerin uyku saati

Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan ile sunucu eşi Hilal Özdemir, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Çift, güzel havayı fırsat bilip ikizleri Ayşe ve Bade ile soluğu parkta aldı. İkili, çimlerin üzerinde oturup kahvelerini yudumlarken ikizleri de uykuya daldı. (Behlül AYDIN)

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Türkücü Ceylanın imdadına Demet Akalın yetişti

Mısır tatili

Oyuncu Zehra Yılmaz, tatil adresi olarak Mısır’ı seçti. Yılmaz, Mısır’ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek buradan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun tatil pozları binlerce beğeni aldı.

Türkücü Ceylanın imdadına Demet Akalın yetişti

Yaza 5 şarkım hazır

Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün menajeri Yusuf Koç ile Zorlu AVM’de görüntülendi. Kalaycıoğlu, “Bu yaza bomba gibi bir giriş yapmak istiyorum. Şimdiden yaz için 5 şarkı hazırladık” dedi. Şarkıcı, sahne çalışmalarının da devam ettiğini söyledi: “Kısa bir Avrupa turumuz olacak. Köln, Rotterdam ve Berlin’de konser vereceğiz. Ekip olarak çok heyecanlıyız.”

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Türkücü Ceylanın imdadına Demet Akalın yetişti


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#Demet Akalın#Ceylan#Esra Balamir

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