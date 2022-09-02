Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltere'ye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

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Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince, 2019 yılında İngiliz Tobias Sutter ile nikah masasına oturmuştu.

İstanbul'da gerçekleşen düğünün ardından Seren Şirince kariyerini bir kenara bırakarak İngiltere'ye yerleşti.

Oyunculuğu bırakan ve zaman zaman yeni hayatından fotoğraflar paylaşan oyuncu, eşi ile birlikte tatile çıktı.

Springdale'e giden çiftten Seren Şirince birlite yer aldıkları fotoğrafı "Bunu yaptık! 7 saatlik yürüyüş sona erdi..." notuyla paylaştı.

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BİR YABANCIYA GÖNÜL VERDİM



Gönlünü bir yabancıya kaptıran tek isim Seren Şirince değil... Magazin dünyasının birçok ünlüsü aşkı kilometrelerce uzakta buldu!

MELİSA ELİYEŞİL- CHARLES ALEXANDER VON FABER CASTELL



İstanbul sosyetesinin en güzel kızlarından biri olarak tanınıyordu Melisa Eliyeşil. Ünlü kalem firması Faber Castell'in veliahtı Kont Charles Alexander Von Faber Castell de onu görür görmez güzelliğinden etkilendi. İki genç birbirlerine gönül verdiler.

Çift, dünya medyasının da ilgi gösterdiği bir törenle, 2012 yılında Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarındaki Stein kasabasında evlendi. Nikahın ardından, şatoda devam eden düğünün yankıları uzun süre dinmedi. Evlendikten sonra "kontes" unvanını alan Melisa Eliyeşil ile Charles Alexander Von Faber Castell'in iki çocuklu evliliği mutlu bir şekilde sürüyor. Bu ara Eliyeşil'in annesi Maria'nın Kolombiyalı, babası Necmettin Eliyeşil'in de Türk olduğunu hatırlatalım.

MURAT YILDIRIM- IMAN ELBANE



Yabancılarla evlenen Türkler denilince bunun son örneklerinden birini ünlü oyuncu Murat Yıldırım sergiledi.

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Ekranın ünlü yüzlerinden Yıldırım, Fas güzeli unvanını taşıyan İman Elbane ile hayatını birleştirdi. Londra'da tanışan çift, 2016 yılında evlendi. Yıldırım ile Elbane'nin mutlu evliliği sürüyor.

HANDE ATAİZİ- BENJAMIN HARVEY



Hande Ataizi de gönlünü yabancılara kaptıran ünlülerden. Ataizi, 2012 yılında, Türkiye'de yaşayan gazeteci Benjamin Harvey ile hayatını birleştirdi.

Bir kır düğünü ile evlenen Ataizi ve Harvey'in Aslan Leo adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Fakat çift, bu evliliği çok uzun sürdüremedi. Ataizi ve Harvey, 2018'de boşandı.

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SERDAR ORTAÇ-CHLOE LOUGHAN



Magazin gündeminin en çok konuşulan evliliklerinden birini de Serdar Ortaç yaptı. Uzun süre müzmin bekar olarak tanınan Ortaç, sonunda kendisinden yaşça çok genç olan İrlandalı Chloe Loughan'a gönlünü kaptırdı.

Çift 2014 yılında çok konuşulan bir törenle hayatlarını birleştirdi. Fakat evlilikleri başladığı gibi romantik bir şekilde ilerlemedi. Çift, 2019 yılında yollarını ayırdı.



IVANA SERT- YURDAL SERT

Sırp asıllı İvana Sert, ekranların en tanınmış yüzlerinden biri. Doğduğu ülkede güzellik kraliçesi unvanını elde eden Sert; ya da doğum adıyla Ivana Smiljkovic, mankenlik yapmak için 2002'de Türkiye'ye geldi.

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Bu da onun hayatına belki de önceden planlamadığı bir yön verdi. İş insanı Yurdal Sert ile tanışan Ivana Sert, ona gönlünü kaptırdı. Çift, 2004 yılında evlendi. Ateş adında bir oğulları oldu ama evlilikleri 2013'te sona erdi.



MEHMET GÜNSÜR- KATERINA MONGIO



Bir dönem Türkiye'nin Johnny Depp'i olarak bilinen oyuncu Mehmet Günsür ise 2006 yılından bu yana İtalyan Katerina Mongio ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Genellikle kamuoyunun gözü önüne çıkmayı sevmeyen Mongio'nun bu evlilikten dünyaya gelen üç çocuğu da çok fazla kameralar karşısında değil. Zaman zaman Türkiye'de zaman zaman da İtalya'da yaşayan çiftin mutluluğu sürüyor.

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BURCU ESMERSOY- MASSIMO CUSIMANO



Yabancılara gönül veren ünlülerden biri de Burcu Esmersoy. Ünlü sunucu, Formuna 1 yarışları sırasında tanıştığı İtalyan Massimo Cusimano ile 2005 yılında hayatını birleştirdi. Başlarda ilişkileri çok iyi gidiyordu. Ama evlilik üç yıl sürdü.

Massimo Cusimano, boşanmanın ardından Burcu Esmersoy ile evliliği hakkında o dönemde çok tartışılan açıklamalar yaptı. Cusimano, Esmersoy'un medya ilgisi nedeniyle çok şımardığını ileri sürdü.



AYDA FIELD- ROBBIE WILLIAMS

Robbie Williams, Ayda Field ile evleneceğini duyurduğunda bu haber Türkiye'ye de büyük yankı buldu. Bunun nedeni de Williams'ın gönlünü çalan Ayda Field'ın babasının bir Türk olmasıydı. Her ne kadar onunla büyümemiş olsa oda Ayda Field yarı Türk sayılırdı.

Çok küçükken ebeveyni boşanan Ayda; annesi ve üvey babası ile büyüdü. Robbie Williams ile Ayda Field, 2010'da evlendi. Çiftin, dört tane çocuğu bulunuyor.



DERYA ERBAŞ- DEHL BERTI



Genç yaşta hayata veda eden oyuncu Derya Arbaş'ın babası Kızılderili Dehl Berti idi. Annesi ise, Türk resim tarihinin önde gelen isimlerinden ressam Avni Arbaş'ın kızı olan Zerrin Arbaş.

Her ne kadar çift, evliliklerini bitirse de zaman zaman bir araya gelmeyi sürdürdü. Berti, 1991 yılında, Derya Arbaş da 2003 yılında genç yaşında hayata veda etti.

SİNAN ÇETİN- REBEKKA HAAS



Usta yönetmen Sinan Çetin uzun süredir Alman Rebekka Haas ile evli.

Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor. Çetin çifti, kamuoyunun gözlerinden uzakta sakin ve mutlu bir evlilik sürdürüyor.

NAZLI TOLGA- LAWRENCE BRENNINKMEYER



Bir dönemin ünlü haber spikeri Nazlı Tolga da gönlünü Lawrence D. Brenninkmeyer'e kaptırdı.

Aşkı uğruna sadece mesleğini değil ülkesini de geride bıraktı Tolga. Şimdi uzaklarda, bir süre önce dünyaya gelen bebeğiyle mutlu bir hayat sürüyor.



ÖZLEM KAYMAZ- WATZE DE VRIES

Türkiye'nin taçlı güzellerinden Özlem Kaymaz da bir yabancıya gönül veren ünlülerden.

Kaymaz, 1997 yılında Watze de Vries ile hayatını birleştirdi. Çiftin iki tane çocuğu dünyaya geldi, fakat 2012'de yollarını ayırdılar.