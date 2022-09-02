Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltere'ye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Güncelleme Tarihi:

#Yabancıyle Evlenen Ünlüler#Seren Şirince#İlişki Durumu Karışık
Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 12:08

Rol aldığı dizi ile geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu, evlenince her şeyi bir kenara bırakmıştı...

Haberin Devamı

Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince, 2019 yılında İngiliz Tobias Sutter ile nikah masasına oturmuştu.

İstanbul'da gerçekleşen düğünün ardından Seren Şirince kariyerini bir kenara bırakarak İngiltere'ye yerleşti.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Oyunculuğu bırakan ve zaman zaman yeni hayatından fotoğraflar paylaşan oyuncu, eşi ile birlikte tatile çıktı.

Springdale'e giden çiftten Seren Şirince birlite yer aldıkları fotoğrafı "Bunu yaptık! 7 saatlik yürüyüş sona erdi..." notuyla paylaştı.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Haberin Devamı

BİR YABANCIYA GÖNÜL VERDİM

Gönlünü bir yabancıya kaptıran tek isim Seren Şirince değil... Magazin dünyasının birçok ünlüsü aşkı kilometrelerce uzakta buldu!

MELİSA ELİYEŞİL- CHARLES ALEXANDER VON FABER CASTELL

İstanbul sosyetesinin en güzel kızlarından biri olarak tanınıyordu Melisa Eliyeşil. Ünlü kalem firması Faber Castell'in veliahtı Kont Charles Alexander Von Faber Castell de onu görür görmez güzelliğinden etkilendi. İki genç birbirlerine gönül verdiler.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Çift, dünya medyasının da ilgi gösterdiği bir törenle, 2012 yılında Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarındaki Stein kasabasında evlendi. Nikahın ardından, şatoda devam eden düğünün yankıları uzun süre dinmedi. Evlendikten sonra "kontes" unvanını alan Melisa Eliyeşil ile Charles Alexander Von Faber Castell'in iki çocuklu evliliği mutlu bir şekilde sürüyor. Bu ara Eliyeşil'in annesi Maria'nın Kolombiyalı, babası Necmettin Eliyeşil'in de Türk olduğunu hatırlatalım.

MURAT YILDIRIM- IMAN ELBANE

Yabancılarla evlenen Türkler denilince bunun son örneklerinden birini ünlü oyuncu Murat Yıldırım sergiledi.

Haberin Devamı

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Ekranın ünlü yüzlerinden Yıldırım, Fas güzeli unvanını taşıyan İman Elbane ile hayatını birleştirdi. Londra'da tanışan çift, 2016 yılında evlendi. Yıldırım ile Elbane'nin mutlu evliliği sürüyor.

HANDE ATAİZİ- BENJAMIN HARVEY

Hande Ataizi de gönlünü yabancılara kaptıran ünlülerden. Ataizi, 2012 yılında, Türkiye'de yaşayan gazeteci Benjamin Harvey ile hayatını birleştirdi.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Bir kır düğünü ile evlenen Ataizi ve Harvey'in Aslan Leo adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Fakat çift, bu evliliği çok uzun sürdüremedi. Ataizi ve Harvey, 2018'de boşandı.

Haberin Devamı

SERDAR ORTAÇ-CHLOE LOUGHAN

Magazin gündeminin en çok konuşulan evliliklerinden birini de Serdar Ortaç yaptı. Uzun süre müzmin bekar olarak tanınan Ortaç, sonunda kendisinden yaşça çok genç olan İrlandalı Chloe Loughan'a gönlünü kaptırdı.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Çift 2014 yılında çok konuşulan bir törenle hayatlarını birleştirdi. Fakat evlilikleri başladığı gibi romantik bir şekilde ilerlemedi. Çift, 2019 yılında yollarını ayırdı.
 
IVANA SERT- YURDAL SERT

Sırp asıllı İvana Sert, ekranların en tanınmış yüzlerinden biri. Doğduğu ülkede güzellik kraliçesi unvanını elde eden Sert; ya da doğum adıyla Ivana Smiljkovic, mankenlik yapmak için 2002'de Türkiye'ye geldi.

Haberin Devamı

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Bu da onun hayatına belki de önceden planlamadığı bir yön verdi. İş insanı Yurdal Sert ile tanışan Ivana Sert, ona gönlünü kaptırdı. Çift, 2004 yılında evlendi. Ateş adında bir oğulları oldu ama evlilikleri 2013'te sona erdi.
 
MEHMET GÜNSÜR- KATERINA MONGIO

Bir dönem Türkiye'nin Johnny Depp'i olarak bilinen oyuncu Mehmet Günsür ise 2006 yılından bu yana İtalyan Katerina Mongio ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Genellikle kamuoyunun gözü önüne çıkmayı sevmeyen Mongio'nun bu evlilikten dünyaya gelen üç çocuğu da çok fazla kameralar karşısında değil. Zaman zaman Türkiye'de zaman zaman da İtalya'da yaşayan çiftin mutluluğu sürüyor.

Haberin Devamı

BURCU ESMERSOY- MASSIMO CUSIMANO

Yabancılara gönül veren ünlülerden biri de Burcu Esmersoy. Ünlü sunucu, Formuna 1 yarışları sırasında tanıştığı İtalyan Massimo Cusimano ile 2005 yılında hayatını birleştirdi. Başlarda ilişkileri çok iyi gidiyordu. Ama evlilik üç yıl sürdü.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Massimo Cusimano, boşanmanın ardından Burcu Esmersoy ile evliliği hakkında o dönemde çok tartışılan açıklamalar yaptı. Cusimano, Esmersoy'un medya ilgisi nedeniyle çok şımardığını ileri sürdü.
 
AYDA FIELD- ROBBIE WILLIAMS

Robbie Williams, Ayda Field ile evleneceğini duyurduğunda bu haber Türkiye'ye de büyük yankı buldu. Bunun nedeni de Williams'ın gönlünü çalan Ayda Field'ın babasının bir Türk olmasıydı. Her ne kadar onunla büyümemiş olsa oda Ayda Field yarı Türk sayılırdı.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Çok küçükken ebeveyni boşanan Ayda; annesi ve üvey babası ile büyüdü. Robbie Williams ile Ayda Field, 2010'da evlendi. Çiftin, dört tane çocuğu bulunuyor.
 
DERYA ERBAŞ- DEHL BERTI

Genç yaşta hayata veda eden oyuncu Derya Arbaş'ın babası Kızılderili Dehl Berti idi. Annesi ise, Türk resim tarihinin önde gelen isimlerinden ressam Avni Arbaş'ın kızı olan Zerrin Arbaş.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Her ne kadar çift, evliliklerini bitirse de zaman zaman bir araya gelmeyi sürdürdü. Berti, 1991 yılında, Derya Arbaş da 2003 yılında genç yaşında hayata veda etti.

SİNAN ÇETİN- REBEKKA HAAS

Usta yönetmen Sinan Çetin uzun süredir Alman Rebekka Haas ile evli.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor. Çetin çifti, kamuoyunun gözlerinden uzakta sakin ve mutlu bir evlilik sürdürüyor.

NAZLI TOLGA- LAWRENCE BRENNINKMEYER

Bir dönemin ünlü haber spikeri Nazlı Tolga da gönlünü Lawrence D. Brenninkmeyer'e kaptırdı.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Aşkı uğruna sadece mesleğini değil ülkesini de geride bıraktı Tolga. Şimdi uzaklarda, bir süre önce dünyaya gelen bebeğiyle mutlu bir hayat sürüyor.

 ÖZLEM KAYMAZ- WATZE DE VRIES

Türkiye'nin taçlı güzellerinden Özlem Kaymaz da bir yabancıya gönül veren ünlülerden.

Şöhretin zirvesindeyken, evlenip İngiltereye yerleşmişti... Ünlü oyuncunun yeni hayatı

Kaymaz, 1997 yılında Watze de Vries ile hayatını birleştirdi. Çiftin iki tane çocuğu dünyaya geldi, fakat 2012'de yollarını ayırdılar.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yabancıyle Evlenen Ünlüler#Seren Şirince#İlişki Durumu Karışık

BAKMADAN GEÇME!

Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price

BAKMADAN GEÇME!

Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price