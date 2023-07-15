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Biricik Suden'den eleştirilere yanıt: Sizin için sanatçı; benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim...

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#Biricik Suden#Özkan Uğur#Mazhar Alanson
Biricik Sudenden eleştirilere yanıt: Sizin için sanatçı; benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 11:47

8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'un yakın arkadaşı Biricik Suden'in spor salonundan paylaştığı fotoğrafa bazı takipçileri tepki gösterdi. Suden'den yanıt gecikmedi.

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Usta sanatçı Özkan Uğur, 1,5 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Vefatı sanat dünyasını yasa boğan Özkan Uğur'un 52 yıllık dostu Mazhar Alanson cenaze töreninde güçlükle konuştu. Alanson'u eşi Biricik Suden teselli etti. 

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PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Biricik Suden, bugün Instagram sayfasında spor salonunda çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Biricik Sudenden eleştirilere yanıt: Sizin için sanatçı; benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim...

Suden'in paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Biricik Suden hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmadı:

" 20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor
Özkan sizin sanatcı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım,dostum, kardeşim...
Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."

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#Biricik Suden#Özkan Uğur#Mazhar Alanson

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