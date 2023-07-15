Biricik Suden'den eleştirilere yanıt: Sizin için sanatçı; benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim...

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Usta sanatçı Özkan Uğur, 1,5 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Vefatı sanat dünyasını yasa boğan Özkan Uğur'un 52 yıllık dostu Mazhar Alanson cenaze töreninde güçlükle konuştu. Alanson'u eşi Biricik Suden teselli etti.
PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Biricik Suden, bugün Instagram sayfasında spor salonunda çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Suden'in paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti.
Biricik Suden hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmadı:
" 20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor
Özkan sizin sanatcı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım,dostum, kardeşim...
Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."