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Şimal'den kötü haber... Sevenlerinden dua istedi

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#Şimal#MEME KANSERİ#SAĞLIK
Şimalden kötü haber... Sevenlerinden dua istedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 18:09

2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal'den kötü haber...

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Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu. Tedaviler sonrası kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığına kavuştuğunu sevenlerine duyurmuştu.

Eski güzel günlerine dönen ünlü şarkıcı aldığı kötü haber ile sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi.

DUALARINIZI BEKLİYORUM
Şimal sosyal medya hesabından kötü haberi takipçileriyle paylaşıp dua istedi:

Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm.

Şimalden kötü haber... Sevenlerinden dua istedi

Şimal, 2 yıl önce hastalığının tedavisi sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmayan iş insanı Necati Arıcı ile Kuşadası’ndaki babaevinde nişanlanmıştı.
Şimalden kötü haber... Sevenlerinden dua istedi

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#Şimal#MEME KANSERİ#SAĞLIK

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