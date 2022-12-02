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Sıkış tıkış! Murat Dalkılıç ve kız arkadaşı Çağla Boz gecelerde...

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#Murat Dalkılıç#Çağla Boz#Onur Ünlü
Sıkış tıkış Murat Dalkılıç ve kız arkadaşı Çağla Boz gecelerde...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 13:20

Murat Dalkılıç, bir süredir ilişki yaşadığı Çağla Boz ile önceki gece Armutlu’da objektife takıldı.

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Bir mekândan çıkarken görüntülenen sevgililer, arkadaşlarının arabasına bindi. Kalabalık ekip araca sığmakta zorlanırken, Dalkılıç ehliyetine el konulduğu iddiasını soran muhabirlere yanıt vermedi. (Sayit DURMAZ)

Sıkış tıkış Murat Dalkılıç ve kız arkadaşı Çağla Boz gecelerde...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Antrenman zamanı

Yasemin Özilhan spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Spor hocası eşliğinde sıkı bir antrenman yapan Özilhan’ın kaslı vücudu dikkat çekti.

Sıkış tıkış Murat Dalkılıç ve kız arkadaşı Çağla Boz gecelerde...

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Düğün tarihini beraber seçelim

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’yle ne zaman evleneceğini soran muhabirlere ilginç bir yanıt verdi.

“Ne zaman evleneceksiniz?” sorusu karşısında “Bu çok özel bir konu. Gelin hep beraber bir tarih seçelim, o zaman evlenelim” diyen Ünlü, yeni projeleriyle ilgili de “Son dönemde stand-up gösterileri ve senaryo okumalarına ağırlık vermiş durumdayım” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Sıkış tıkış Murat Dalkılıç ve kız arkadaşı Çağla Boz gecelerde...

Ölümden döndüm

Ebru Keskin önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Pazar akşamı gerçekleşecek 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için alışverişe çıktığını söyleyen şarkıcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Keskin, geçtiğimiz günlerde yeni bir klip çektiğini ve sette ölümden döndüğünü açıkladı: “Soğuk suyun etkisiyle hipotermi şokunu yaşadım. Bir süre çekime ara verdik. İptal etmedim, çünkü o kadar insan çalışıyor. Çok şükür toparladım kendimi.”

Sıkış tıkış Murat Dalkılıç ve kız arkadaşı Çağla Boz gecelerde...

Arabaları karıştırdı

Defne Samyeli, Armutlu’daki Lapari adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yediğini söyleyen Samyeli, yanlışlıkla arkadaşının arabasına bindi. Durumu fark ettiğinde ise kahkaha atarak “Karıştırdık arabaları” dedi. Geçen yıl alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu haberleriyle gündeme gelen Samyeli, “Bir yanlışlık olmuştu, ben ehliyetimi geri aldım” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

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Sıkış tıkış Murat Dalkılıç ve kız arkadaşı Çağla Boz gecelerde...

Kocam bana sürpriz yaptı

Aylin Coşkun, 46’ncı yaşını eşi Volkan Aslan’ın sürpriziyle Paris’te kutladı. Eyfel Kulesi’nin önünde romantik fotoğraflar çektiren çift, o kareleri sosyal medyada paylaştı. Coşkun, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Doğum günü sürprizi yaptı bana. Beni Paris’e getirdi. Çok seviyorum seni kocam.”

Sıkış tıkış Murat Dalkılıç ve kız arkadaşı Çağla Boz gecelerde...

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#Murat Dalkılıç#Çağla Boz#Onur Ünlü

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