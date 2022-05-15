Sevda Demirel kanlar içinde yerde kaldı!

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Hayvan sever olarak tanınan eski manken Sevda Demirel’e komşusunun kedisi saldırdı. Demirel, vücudunun çeşitli yerlerindeki izleri ve yaraları gösteren görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Olayı sosyal medya hesabından anlatan Demirel, 'Komşumuzun kendisi doğum yaptı. Yavrularına bakmak istedim, annelik içgüdüsüyle bana saldırdı. Ona asla kızmıyorum, o sadece yavrularını korumak istedi. İnanılmaz canım acıyor. Ayak damarlarımı patlattı” dedi.

Kedinin saldırması üzerine ayakları kanlar içinde kalan Demirel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ünlü mankenin evine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ayaklarında açılan yerlere dikiş attı.