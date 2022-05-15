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50 bin TL'ye kiralamıştı... Kıyafetlere iki oda!

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Gülşen
50 bin TLye kiralamıştı... Kıyafetlere iki oda

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...

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50 BİN LİRAYA KİRALADILAR

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in geçtiğimiz gün boşanan Mihre-İbrahim Çelikkol çiftinin Riva Konakları’ndaki evini aylık 50 bin liraya kiraladığı ortaya çıkmıştı.

Hadise, evi baştan aşağı yenileme kararı aldı. Bir iç mimarla 250 bin liralık anlaşma yapan ünlü popçu, değişikliklere hızlıca başlanması talimatını verdi. Duyduğuma göre Hadise’nin bir de özel isteği oldu; evdeki iki oda birleştirilerek şarkıcı için giyinme odası haline getirilecek.

50 bin TLye kiralamıştı... Kıyafetlere iki oda

KONSER BAŞINA 250 BİN TL

Geçen yıl Harbiye Açıkhava’da 16 konser veren Tan Taşçı, bu yıl sahne ücretine zam yaptı. Konserleri büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, ücretini 250 bin liraya çıkardı. Taşçı bu yaz Harbiye konserlerinin ardından Türkiye turnesine çıkacak, farklı şehirlerde dinleyicileriyle buluşacak.

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50 bin TLye kiralamıştı... Kıyafetlere iki oda

Yapımcıdan 80 bin euro’luk ev

Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, DisneyPlus ile dizi anlaşması yaptı. Dizinin yapımcısı, Çeşme’de gerçekleştirilecek çekimler sırasında iki çocuğuyla rahat etsin diye ünlü oyuncuiçin ev kiraladı.

Yapımcı, sezonluk kiraladığı ev için 80 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 280 bin TL) ödedi. Dizinin detayları henüz açıklanmadı, ancak başrol oyuncusunun kalacağı ev için yapılan harcamaya bakılırsa yüksek bütçeli bir yapım olacağı kesin.

50 bin TLye kiralamıştı... Kıyafetlere iki oda

Fransa’dan ödül

“Bulutlardan Aşağı” filmindeki ‘baba’ rolü Cansel Elçin’e ödül getirdi. Elçin, Fransa’da düzenlenen French Riviera Film Festivali’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü. 21-22 Mayıs günlerinde Cannes’da gerçekleşecek etkinliğe katılıp ödülünü alacak olan Cansel Elçin şimdiden çok heyecanlı.

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50 bin TLye kiralamıştı... Kıyafetlere iki oda

Modacılar peşinde

Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen modacıları peşine taktı! Duyduğuma göre başta genç tasarımcılar olmak üzere çok sayıda modacı, Gülşen’e kendi tasarımlarını giydirebilmek için birbiriyle yarışıyormuş. Deyim yerindeyse kapısında kuyruk oluşan ünlü popçu, gelen teklifleri değerlendirmeye başlamış...

50 bin TLye kiralamıştı... Kıyafetlere iki oda

 

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Gülşen

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