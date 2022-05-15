Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın, ben kocamı çok sevdim!

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Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi.

'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı.

Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

EŞİNİN SOYADINI KALDIRDI

Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

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Ünlü sunucu sosyal medya hesaplarından 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı.

Bir takipçisi Ece Erken'e 'Eşinizin soyadını neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum' yanıtını verdi.

ECE ERKEN İSYAN ETTİ

Ece Erken yapılan kötü yorumlara daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından isyan etti. Eşine olan aşkını dillendiren Erken, 'Kimse boş yapmasın. Ben kocamı çok sevdim' dedi.

İşte Ece Erken'in paylaşımı:

Hayatta en anlamsız cümle ‘Vay gidene...’ Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa ‘vay kalana...’ Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle... Peki ya onu çok sevenler. O yüzden kimse boş yapmasın. Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum… Ben böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam artık. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz.

Ben ilk kez bu kadar çok sevdim. İlk kez herkesten bağımsız; çevresinde herkese, ailesine ekmek veren ‘adam gibi adam’ tanıdım. Şafak’ım izleyip neler diyorsundur, tanıyıp sandığın tanımadıklarına en çok bunu merak ediyorum? Keşke haklı çıkmasaydım! Keşke benim güvendiğim ama kalleş çıkanlarla barıştırmasaydım seni. Seni etkiledim, çok üzgünüm. Kimse ‘küs kalmasın’ isterdim ama demek ki sebepleri varmış hem de haklı sebepler.