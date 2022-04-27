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Sette talihsiz kaza! Çapraz bağları yırtıldı

#Furkan Andıç#Miray Daner#Cengiz Bozkurt
Sette talihsiz kaza Çapraz bağları yırtıldı

Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt’un başrolünde yer aldığı TRT1’de yayınlanan “Kara Tahta” dizisinin setine ara verildi.

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Edirne’deki yeni bölüm çekimleri esnasında sahneye hazırlanan Andıç’ın yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağların yırtıldığı öğrenildi.

Sette hazır bulunan ilk yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye götürülen ünlü oyuncunun tedavisine başlandı.

Doktorların Andıç’ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal, dizinin çekimlerine 10 gün süre ile ara verildiğini duyurdu. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

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