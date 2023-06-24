Sanatçı dostlarından yoğun bakımdaki Özkan Uğur'a 'geçmiş olsun' mesajları yağdı: Atlatacaksın canımın içi, ben inanıyorum!

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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

EN KISA SÜREDE BULUŞMAK ÜMİDİ VE SEVGİLERİMLE...

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen Haber geldi. Uğur, Nisan 2022'de hastalığının nüksettiğini duyurdu:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

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'SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI'

Akıllı ilaç kullanan Özkan Uğur, Temmuz 2022'de sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere..."

3 AYDIR YOĞUN BAKIMDA

Hayranları Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken usta sanatçının 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

MFÖ grubundan Fuat Güner, Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah"

Sanatçı dostları Özkan Uğur için art arda geçmiş olsun mesajları yayınladılar:

Nazan Öncel

Bütün sevenlerin güzel haberlerini bekliyor. Sen yaparsın bunu.ö#ÖzkanUğur

Ayşegül Aldinç

Adamım dayan n’olur…

Melek Baykal

Güzel dost güzel adam… Seni çok seviyoruz..ve inanıyoruz ki sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa…. Tüm dualar sana Özkanım

Gülben Ergen

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İyileş lütfen 🥺 #ÖzkanUğur lütfen…

Erol Evgin

Çok değerli müzisyen dostum #ÖzkanUğur’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum..

Gonca Vuslateri

Acil şifalar diliyorum canımın içine... Atlatacaksın, ben inanıyorum... Tüm kalbimle...

Yeşim Salkım

Canım partnerim #özkanuğur Eşkiya'nın sevimlisi, müziğin duayeni geçmiş olsun bir an önce iyileş. Dualarım seninle...

Suat Suna

Çok sevdiğim Özkan Abi’nin yaşam mücadelesi verdiğini öğrendim.

Çocukluk kahramanlarımızdan biridir, atlatacağını umut edelim. Dualarımız onunla...

KURULUŞ HİKAYESİ



MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson, grubunun kurulmasında Ferhan Şensoy'un etkili olduğunu anlatmıştı:

“Devlet Tiyatrosu’nda çalışırken, İstanbul’a geldiğimde Fuat (Güner) ile Özkan’ın (Uğur), Ferhan Şensoy’la çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan’ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat’ın bestelediği ‘Ey Gidi Tahran’ ve ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri ‘Ele Güne Karşı’, diğeri ‘Yalnızlık Ömür Boyu’ oldu. Ferhan’ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Ferhan’ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı.”

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