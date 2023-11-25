Rap'çi Eypio hastanelik oldu

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Şarkıcı, operasyon öncesi sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: “Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Atiye, 35’inci yaşını eşi Erol Sebebci ile kutladı. Ünlü şarkıcı, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

DUBAİ'DE ÖDÜL ALDI

Burak Deniz, Dubai’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Arap Festivali’nde (DIAFA-Distinctive International Arab Festivals Awards) ‘en iyi uluslararası oyuncu’ seçildi.

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Ödül törenine katılan ünlü oyuncu, “Bugün burada olmak benim için çok büyük bir onur. Bizler televizyon ve film sektörüne emek veren tüm oyuncu ve yapımcı arkadaşlarımla birlikte hep bir hayal kurarak yola çıkıyoruz. Böylesine değerli ödüller almak ise bizi sadece mutlu etmekle kalmıyor, aynı zamanda oldukça da motive ediyor” dedi.

HAYATI FİLM OLUYOR

Gani Müjde, Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Adile Naşit’in hayatını anlatan bir film çekmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Müjde’nin yazdığı BKM Film imzalı “Adile” filmi, sanatçının 25-35 yaş aralığını beyazperdeye taşıyacak.

Filmin çekimlerine ocak ayında başlanması planlanıyor. Ekip, yapım için Adile Naşit’e benzeyen bir oyuncu arayışında.

DUBAİ TATİLİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hadise, son olarak Dubai tatilinden paylaşım yaptı.

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Ünlü popçu, bu kareyi “Love” (Aşk) notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

DİVA YEŞİLLENDİ

Bülent Ersoy önceki gün Nişantaşı’nda modacısı Tolga Çam’la bir araya geldi.

Yeşil kıyafetiyle dikkat çeken sanatçı, “25 Kasım’da Eskişehir’de olacağım. Kıyafetim için son provaya geldim. Provalar çok uzun sürüyor” dedi, Tolga Çam araya girdi: “Neşeli geçiyor!”

PODYUM GÜZELİ

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında ikincilik tacını takan Seray Öztürk, Evos Angels dergisinin düzenlediği “Dijital Dünyanın En’leri” ödül töreninde podyuma çıktı.

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Öztürk, La Mare Collection markası tarafından düzenlenen defilede görev aldı.

ŞARKILARI DA VARMIŞ

Onur Tuna’nın 14 yaşından bu yana müzikle ilgilendiği, nota ve ses eğitimi aldığı, gitar ve piyano çalıp besteler yaptığı, hatta kendine ait bir müzik stüdyosu bile bulunduğu ortaya çıktı.

4 şarkıdan oluşan ilk EP’si “Uzay Misali”yi 22 Haziran 2018’de yayınlayan Onur Tuna, bestesi kendisine ait “Yangın Yeri” single’ını da 2019 yılında çıkarmış.

HER ŞEY YOLUNDA

Meslektaşı Kenan Acar’la ilişkisi sona eren oyuncu Açelya Topaloğlu, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu DJ Emre Şenol’la önceki gün Beşiktaş Çarşı’da görüntülendi.

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Fotoğraflarının çekilmesine şaşıran Topaloğlu, ilişkisiyle ilgili sorulara “Her şey yolunda” yanıtını vermekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

23 ŞUBAT'TA SİNEMALARDA

Paralimpik sporcu Barış Telli’nin hayatını konu alan “Hayatla Barış” filminin vizyon tarihi belli oldu. Barış Telli’yi Taner Ölmez’in canlandırdığı film, 23 Şubat 2024’te seyirciyle buluşacak.

Ekin Pandır’ın yönettiği filmde Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış ve Alara Turan da rol alıyor.