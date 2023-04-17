'İlahi adalet' paylaşımı çok konuşulmuştu... Zeynep Koçak'tan açıklama

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“Haftalar önce attığım bir postu alıp saçma bir başlıkla nerelere yoruyorsunuz. Neyim ben müneccim mi? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişkiyi düşünerek, buna dikkat ederek mi atacağım sürekli? Ya ben unuttum siz unutamadınız.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

FERYAT ETTİ, ZİRVEYE OTURDU

Apple Müzik, dünyanın en önemli şehirlerinde hangi şarkıların dinlendiğini tespit ettiği listelerden “İstanbul Top 25”te Hadise’nin “Feryat” single’ıyla zirveye yerleştiğini duyurdu.

“Feryat”ın klibi de Azerbaycan, Almanya, Avusturya ve Kıbrıs’ın ‘müzik videosu trendleri’ listelerinde ilk 10’a girdi.

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CAMDAKİ KIZ'A ALIŞVERİŞ MOLASI

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Feri Baycu Güler önceki gün Zorlu AVM’de objektife takıldı.

Bir mekânda uzun süre oturup sohbet eden üç oyuncu, daha sonra AVM’de alışveriş turuna çıktı, mağazaları dolaştı.

PARİS'TE BİR GÜN

Kanal D’nin yeni dizisi “Kraliçe”nin yıldızı Burcu Özberk, yoğun iş temposuna kısa bir mola verip Paris’e gitti.

Güzel oyuncu, şehrin dört bir yanında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

MERVE'NİN PANİK ANLARI

Allan Hakko ile ilişkisi sona eren Merve Oflaz önceki akşam Bebek Otel’den bir erkek arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.

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Oflaz patlayan flaşlarla panikleyerek otele döndü, arkadaşı ise yürüyerek uzaklaştı. 20 dakika bekleyen oyuncu, daha sonra taksiye bindi. (Behlül AYDIN)

KEYİFLERİ KAÇTI

Oyuncu Öykü Karayel’in ikiz kardeşi Ezgi Karayel, önceki gün Bebek’te sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen ikili, uzun süre yürüyüş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yine yan yana görüntülenen ve muhabirlere tepki gösteren ikili, sarmaş dolaş yürürken objektifleri fark etti. Hemen birbirlerinden ayrılan ikili, yüzleri asık şekilde hızlıca oradan ayrıldı.(Behlül AYDIN)

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DEPREMZEDE KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN HARBİYE'DE

Teoman, depremden etkilenen kızların eğitim bursu için Harbiye Açıkhava’da konser verdi.

Ünlü rock’çı, biletleri günler öncesinden tüketen sevenlerine teşekkür etti. Gecenin açılışını “N’apim Tabiatım Böyle” ile yapan Teoman, repertuvarında “Nilüfer” şarkısına da yer verdi: “Temmuz ayında bir cover albüm çıkaracağım. Adı; ‘Âşık Bir Adam’. İçinde yer alan Müslüm Baba şarkısı ‘Nilüfer’i ilk kez bu konserimde söylemiş oldum.” (Behlül AYDIN)

MERYEM'İN MUTLU AİLE TABLOSU

Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, annesi, babası, ablası ve iki kızıyla verdiği mutluluk pozlarını Instagram’da paylaştı.

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7.5 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

PARTİ ÇIKIŞI

Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikizleri Alin ve Lina’nın 4’üncü yaşını Etiler Günaydın’da kutladı.

Partiye Müge Boz-Caner Erdeniz çifti de katıldı. Kutlama sonrası mekândan ayrılırken görüntülenen Anıl Altan, “Kızlarımızın doğum gününü kutladık, Pelin de 2 dakika önce diğer kızımızla ayrıldı. Onları ilk kucağıma aldığım günü hatırlayınca duygulanıyorum” dedi. (Behlül AYDIN)