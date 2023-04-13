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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan kötü haber: 8 ayda bitti!

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Boşanma Açıklaması
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:44

Ağustos 2022'de rüya gibi bir düğünle nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor.

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Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 2 yıllık birlikteliğin ardından 28 Ağustos 2021'de nikah masasına oturmuştu.

Rüya gibi bir düğünle dünya evine giren ikilinin mutluluğuna nazar değdi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bitti

Demet Özdemir'in 26 Şubat'taki doğum gününde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilen çift krizi aşamadı.

Demet Özdemir konuyla ilgili olarak "her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de sorunlar var" açıklamasını yaptı. Oğuzhan Koç ise her fırsatta bir sorun olmadığını dile getirdi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bitti

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Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten kötü haber geldi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bitti

'BOŞANIYORUZ'

Demet Özdemir, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bitti



DEMET EVDEN TAŞINDI

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile birlikte yaşadıkları evden ayrılarak Moda'da sete yakın bir otele yerleşti.

Evliliği boyunca Zekeriyaköy'deki bekar evini kapatmayan Özdemir, tadilat için harekete geçti.

DÜĞÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un hiçbir detayın unutulmadığı 4 milyon TL'lik düğünü günlerce konuşuldu.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bitti

Gecede Demet Özdemir'in nikah şahitliğini Faruk Turgut, Oğuzhan Koç'un şahitliğini ise Acun Ilıcalı yaptı.

DEMET'İN GELİNLİĞİ, OĞUZHAN'IN AYAKKABISI

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri Demet Özdemir'in Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinliği ile Oğuzhan Koç'un 17 bin 600 TL'lik yüksek topuklu ayakkabıları oldu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bitti

KAYINVALİDEDEN MESAJ

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünün ardından Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, sosyal medya hesabında gelini için mesaj yayınlamıştı:

"Demetciğim ailemize hoş geldin... Güzel bir gün, rüya gibi düğün. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü."

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koçtan kötü haber: 8 ayda bitti

 

 

 

 

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Boşanma Açıklaması

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