Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir’e evlenme teklifi!

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Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir’e evlenme teklif etti. Organizasyona Sakiler grubu da eşlik etti.



Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un Sakiler'in ‘Dünyadan Uzak’ şarkısı eşliğinde yaptığı teklife 'Evet' dedi.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. 1992 Erzincan depreminden sonra ailesiyle Bursa'ya taşındı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu. Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde bir süre okudu. Daha sonra okulunu bırakarak tekrar sınavlara hazırlanmak için İstanbul'a geldi. 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nü kazandı.

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Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı Ferhat Göçer'e vermiş Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan Giden Günlerim Oldu şarkısına albümde ve klipte eşlik etti.

31 Aralık 2009 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı tiyatral komedide "Domuz Gribi Ol İnşallah" adlı şarkıyı söyledi. 2010 yılında BKM Mutfak oyuncularının yazıp yönettiği Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmde rol aldı ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülünü aldı.

Oğuzhan Koç'un Ben Hala Rüyada isimli albümü 2 Aralık 2013'te Esen Müzik etiketiyle satışa sunuldu. Aynı zamanda 2013'te Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile Star TV'de 3+1 adlı programı sunmaya başladı fakat program Acun Ilıcalı tarafından satın alınınca, 2014'te TV8'e geçip 3 Adam adını aldı. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı.

Oğuzhan Koç 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Daha Derine" albümüne "Bu Nasıl Aşk" isimli şarkıyı verdi. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın Küçük Esnaf filmi için "Berhudar Olmak Zor" isimli şarkıyı yaptı.

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TV8'de ki O Ses Çocuklar yarışmasının 2. sezonunda jüri olarak yer aldı ve yarışmada birinci oldu. Jüri koltuğunda 2. sezonda Mustafa Ceceli, Hadise, Murat Boz eşlik ederken 3. sezonda jüri üyeliğine devam eden Hadise ile Burak Kut eşlik etti.

2016 yılının Nisan ayında çıkan Murat Boz'un "Janti" albümünde yer alan "Yüzüm Yok" isimli şarkının da sözleri ve bestesi Oğuzhan Koç'a aittir. 7 Ekim 2016'da Bulutlara Esir Olduk isimli single'ı, 17 Ekim 2016'da da bu şarkının video klibi yayınlandı.

Fırıldak Ailesi isimli Türk yapımı animasyon filmde Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte üç kişi bir karakteri seslendirdi.

En son çıkardığı single'ı olan "Küsme Aşka"nın söz ve bestesi de Oğuzhan Koç'a aittir. Şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmıştır. Klibin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturmuştur. Klipte Oğuzhan Koç'a "Sinan Tuzcu, İrem Sak, Şahin Irmak, Begüm Birgören, Eren Hacısalihoğlu, Serkan Şenalp, Alina Boz ve Dilşad Şimşek" eşlik etmiştir.

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2014'te başlayan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile başladıkları TV8'de yayınlanan 3 Adam isimli gece şovu final yaptı. 7 Temmuz 2017'de vizyona giren Doru isimli animasyon filmin seslendirme kadrosunda ünlü isimlerle birliktedir.

27 Ekim 2017'de vizyona giren Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak ile başrol oynayarak Onur Güzel karakterini canlandırdı. 2021 Temmuz ayında 'Yoksa Yasak' isimli şarkısını piyasaya sundu.



Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dansa yönelen Demet Özdemir, dans eğitiminin ardından ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır.

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Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, İlk televizyon deneyimini ise 2013 yılında başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşamıştır.

Bu projenin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır. 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı, gerçek bir hayat hikâyesini anlatan romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ''Zeynep Göksu Tunahan'' karakterine hayat verdi.