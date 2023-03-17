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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti!

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Murat Gazioğlu
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:21

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Özdemir, birkaç gün önce evi terk etti...

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Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti


26 Şubat’ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.

Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.

Arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada aldığım duyumlara göre Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş.

Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı’nın evine gitmişti.

Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüş. Ancak çift, birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş.

Çiftin arasındaki tartışmanın nedenini öğrenemedim ama Demet Özdemir’in bu son tartışmanın ardından evi terk ettiği gelen bilgiler arasında.
Hayranlarının çok sevdiği ve birbirine yakıştırdığı “rüya çift”in bu tartışması umarım son olur ve evliliklerine bir şans daha verirler...

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Aileye ‘Puma’ katıldı

Cemiyet hayatının ünlü çifti İdil-Murat Gazioğlu’nun ressam kızları Seda Gazioğlu anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti

Bir süre önce hayatını ünlü müzisyen Korhan Futacı ile birleştiren Seda Gazioğlu, önceki gün oğlu Puma’yı dünyaya getirdi. Oğullarına sıra dışı bir isim koyan çift mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşırken, çok sayıda ünlü isim de iyi dileklerini iletti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti

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Müstakil evlere ilgi arttı

Önceki gün Zorlu Center’da Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Acar ile karşılaştım. Sohbet ettiğim Acar, İstanbul’un en sağlam zeminlerinden biri olan Acarkent’e ilginin arttığını anlattı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti

Yaşadığımız deprem felaketinin ardından, İstanbul’da beklenen depremin büyük kaygıya neden olduğunu söyleyerek, müstakil evlere yoğun rağbet olduğunu belirtti. Beykoz’daki Acarkent, hem sağlam zemini hem de müstakil yaşam anlayışıyla en gözde sitelerden biri haline gelmiş belli ki...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Murat Gazioğlu

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