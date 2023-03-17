Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti!

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Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.
Aileye ‘Puma’ katıldı
Cemiyet hayatının ünlü çifti İdil-Murat Gazioğlu’nun ressam kızları Seda Gazioğlu anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Bir süre önce hayatını ünlü müzisyen Korhan Futacı ile birleştiren Seda Gazioğlu, önceki gün oğlu Puma’yı dünyaya getirdi. Oğullarına sıra dışı bir isim koyan çift mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşırken, çok sayıda ünlü isim de iyi dileklerini iletti.
Müstakil evlere ilgi arttı
Önceki gün Zorlu Center’da Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Acar ile karşılaştım. Sohbet ettiğim Acar, İstanbul’un en sağlam zeminlerinden biri olan Acarkent’e ilginin arttığını anlattı.
Yaşadığımız deprem felaketinin ardından, İstanbul’da beklenen depremin büyük kaygıya neden olduğunu söyleyerek, müstakil evlere yoğun rağbet olduğunu belirtti. Beykoz’daki Acarkent, hem sağlam zemini hem de müstakil yaşam anlayışıyla en gözde sitelerden biri haline gelmiş belli ki...