×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygulandıran paylaşım: Gerçekle yüzleşiyorum içim parçalanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Özkan Uğur#Alişan Uğur#Mfö
Özkan Uğurun oğlu Alişan Uğurdan duygulandıran paylaşım: Gerçekle yüzleşiyorum içim parçalanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 09:02

MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 8 Temmuz’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçının oğlu Alişan Uğur, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu: 'Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim.'

Haberin Devamı

Dördüncü kez kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur’un vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.  

Geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlanan büyük ustayı sevenleri anmaya devam ediyor. Eşi Aysun Aslan Uğur'un ardından oğlu Alişan Uğur da babası için duygusal bir yazı kaleme aldı. 'Hiç unutulmayacaksın' diyen Alişan Uğur kendisini yalnız bırakmayan dostlarına da teşekkür etti.

Özkan Uğurun oğlu Alişan Uğurdan duygulandıran paylaşım: Gerçekle yüzleşiyorum içim parçalanıyor

İşte Alişan Uğur'un o paylaşımı:

"Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma, gülümsüyorum, gülüyorum.. Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi.

Haberin Devamı

Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor. Ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek.

Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim.

Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli.

Uğurlar olsun canım babacığım. Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

Gözden KaçmasınÖzkan Uğurun eşi Aysun Aslan Uğurdan duygusal paylaşım: Birlikte yaşlanacağız sanıyordum, şimdi nasıl olacak ÖzkanımÖzkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygusal paylaşım: Birlikte yaşlanacağız sanıyordum, şimdi nasıl olacak Özkan'ım?Haberi görüntüle

Özkan Uğurun oğlu Alişan Uğurdan duygulandıran paylaşım: Gerçekle yüzleşiyorum içim parçalanıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özkan Uğur#Alişan Uğur#Mfö