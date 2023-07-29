Ödül törenine el ele katıldılar... İşte Atiye'nin eşi!

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2019 yılında ilk çocuğu Ferah Feza’yı kucağına alan ve ikinci çocuğuna 8 aylık hamile olan Atiye, “Çok heyecanlıyız, bir kızımız daha oluyor” dedi. Çift, doğacak kızlarının adını da açıkladı: “Adı Neva olacak. İsim araştırırken çok hoşumuza gitti Neva ismi. Türk müziğinde bir makam adı. İkimiz de bayıldık, nadir bir isim.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ROCK DÜETİ

Su Soley, önceki akşam İstanbul Festivali kapsamında konser verdi. Etkinlikte Soley’in ardından Haluk Levent sahneye çıktı.

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Levent’in davetiyle sahneye dönen Su Soley, ünlü rock’çıyla “Anlasana” şarkısında düet yaptı.

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

İlayda Sezgin ile Recep Usta önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi.

Yeni sevgililer, karşılarında gazetecileri görünce panik yaptı ve koşar adım kaçtı. Oyuncular, fotoğrafları çekilmemesi için bir veterinere girdi. Basın mensuplarının gitmesini bekleyen sevgililer, 45 dakika sonra veterinerden çıktı. Çift, soruları yanıtlamadan Nişantaşı’ndan ayrıldı.

TANINMAK PSİKOLOJİYİ BOZUYOR

Oyuncu arkadaşlar Aslıhan Güner ve Gülsim Ali önceki gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Gülsim Ali, “Annemle Bodrum ve Kapadokya’ya gittik. Ailem Bulgaristan’da yaşıyor ve onlardan uzak yaşamak zor. İyi ki Aslıhan gibi arkadaşım var” dedi. Aslıhan Güner ise “Bizim sektörde arkadaş olabilmek çok zor. Tanınmak pskilojiyi bozuyor” açıklamasını yaptı. (Behlül AYDIN)

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TÜRK TARİHİNİ HEP MERAK ETTİM

Oyuncu Jessica May önceki gün Etiler Akmerkez’de bir görüntülendi. Oyuncunun, elindeki Türk tarihiyle ilgili kitaplar dikkat çekti.

May, “Bu ülkenin tarihini hep merak etmişimdir. Şimdi daha detaylı araştırmam gerekecek. Çünkü yakın zamanda 1300’lü yıllara kadar uzanan ve günümüze de değinen, beni çok heyecanlandıran bir filmde rol alacağım” dedi. Geçtiğimiz günlerde eşi Hüseyin Kara’nın memleketi Rize’ye giden May, “Yaylaları gezdik. Kayınvalidem ile hasret giderdim. Rize harika bir şehir” dedi.

YÖNETMEN KELİMEME TAKILDI

Burçin Bildik, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla Haberler.com’un YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.

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“Sağ Salim” filmiyle tanınan oyuncu, kadrodan neden çıkarıldığını şu sözlerle anlattı: “Yönetmen Ersoy Güler ile senaryoya dair konuşurken ‘filmim’ dedim. Ben nasıl ‘Filmim’ dermişim. Tek bir kelimeyle filmde olmadım.”

SÜRPRİZ DÜET

Rock müziğin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki, “Coke Studio” projesi kapsamında bir araya geldi.

Mor ve Ötesi üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı, yeni kuşağın yetenekli isimlerinden Aleyna Tilki ile stüdyoya girerek “Yaz Yaz Yaz” şarkısını yorumladı. Şarkının prodüktörlüğünü Kaan Arslan üstlendi.

Aleyna Tilki “Rock müziğin efsaneleriyle bir işe imza atmanın heyecanını ve keyfini kelimelere dökmem imkânsız” dedi. Mor ve Ötesi üyeleri de “Aleyna’yla çalışmak çok keyifliydi. Disiplinli, zeki ve yetenekli bir genç sanatçı” diye konuştu.

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BERKAY'DAN YAZ ŞARKISI

BERKAY, yeni şarkısı “Anladım”ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Sözü Sheyh Ree’ye, müziği Ree ve Teksin Akbal’a ait şarkı, Hiperaktif & Avrupa Müzik ortaklığıyla yayınlandı. Klip ise Mali Ergin’in yönetmenliğinde Çeşme’de çekildi.