Nihat Doğan hayranıyla evlenmişti... Bebek haberi düğünü öne çekti

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Bir arkadaş ortamında tanışan çift, bir yıllık beraberliğin ardından nikâh masasına oturdu.



Arzu Doğan’ın hamilelik haberinin ardından düğünü erkene aldıklarını açıklayan şarkıcı “Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık” diye konuştu.

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Eşini evliliğe ikna etmek için peşinden İran’a gittiğini de vurgulayan şarkıcı, “Arzu Hanım’ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran’a gidip ailesinden istedik” dedi.

Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da belirten Doğan, “Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız” diye konuştu.

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