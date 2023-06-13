Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan mutluluk pozu!

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2016 yılında görkemli bir düğünle Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Çok konuşulan görüntülerin ardından boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten haftalarda sonra ilk birlikte fotoğraf geldi.

Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan çift Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan ikili arkadaşlarının objektifine poz verdi.

Bir hayli keyifli olan çifti görenler 'boşanma yok' yorumlarında bulundular.

NE OLMUŞTU?

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti.

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İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" derken Neslihan Atagül ise "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" ifadelerini kullanmıştı.