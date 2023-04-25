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Kadir Doğulu'nun görüntüleri kafaları karıştırdı!

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#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Aras Bulut İynemli
Kadir Doğulunun görüntüleri kafaları karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 18:26

Kadir Doğulu’nun bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video kafaları karıştırdı.

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Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri olay oldu.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Kadir Doğulunun görüntüleri kafaları karıştırdı

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Çok konuşulan görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Aras Bulut İynemli

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