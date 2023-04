Kadir Doğulu'nun görüntüleri olay oldu... Benzersiz aşk balonu patladı!

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Kelebek yazarları Savaş Özbey, Orkun Ün ve Cihan Şensözlü; Kadir Doğulu'nun eğlence gecesini köşelerine taşıdılar.

Savaş ÖZBEY yazdı: Kadir yine kendini aldattı

Neslihan Atagül ile dillere destan aşkı ve evliliğiyle gündemden düşmeyen Kadir Doğulu, Çeşme’deki bir gece kulübünde bir başka kadınla görüntülendi.

Kadir Doğulu’nun karısından başka dini nikâhlı bir eşi daha olduğu, Neslihan Atagül’ün de bunu bildiği iddiaları bomba gibi düştü gündeme.

Bunların ne kadarının doğru, ne kadarının uydurma olduğunu önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

Ama geriye kalan her şey hayal ürünü olsa bile ortada bir gerçek var:

Kadir Doğulu eşinden başka bir kadınla sarmaş dolaş, dudak dudağa eğleniyor.

E hani gördüğümüz, görebileceğimiz en iyi ilişkiydi?

Hani gözleri aşktan başka hiçbir şeyi, hiç kimseyi görmüyordu?

Hani doğru dürüst kavga bile edemiyorlardı, hemen barışıyorlardı?

Hani Kadir Doğulu sadece bir kere bir kız arkadaşını aldatmıştı ve onda da “aslında kendini” aldatmıştı?

Şimdi merak konusu şu:

Kadir Doğulu’nun tekrar “aslında kendini” aldatmasından sonra hemen barışıverebilecekler mi?

Orkun ÜN yazdı: Hiç şaşırmadım!

Kimilerine göre büyük hayal kırıklığı. Kimilerine göre kamera şakası. Bana göre ise malumun ilamı. Hiç şaşmamıştır, insan kendinde ne yoksa en çok ondan bahseder. “Sadakat” der, onda yoktur. “Aşk” der, kırıntısı kalmamıştır. “Saygı” der ama asla gösteremez. Ve en kötüsü sözleriyle karşısındaki manipüle eder, hissizleştirir, kuklaya çevirir hayatındakini.

Her fırsatta eşi Neslihan Atagül’e aşkını bağıran, ekranda Sezen Cumhur Önal edasıyla aşk cümleleri kuran, aforizmalar patlatan, ahkam kesen Kadir Doğulu, Alaçatı’da iki kadınla yakınlaşmış. ‘Mış’ demeye gerek yok, herkes görmüş, çekenler de çekmiş zaten görüntüleri.

Arkadaşlarımdan arka arkaya mesajlar aldım.

Hepsine verdiğim cevap aynıydı:

“Hiç şaşırmadım, belliydi.”

Aslında Kadir çok basit bir rolü oynuyordu. Süslü cümleler kurmak en kolayıydı.

Biliyordu ki o cümleler hem eşini hem de onu dinleyenleri kandırmanın kapısını sonuna kadar açıyordu.

Başardı da...

Bazılarının gözünde sonsuz krediye sahip oldu.

Bir anda ‘âşık erkek’ denince ilk akla gelenlerden oldu.

Örnek gösterildi...

Yahu sen bu kadar çok aşk dersen, o eksiktir sende.

Bu kadar sadakatten bahsedersen kesin bir problemin vardır.

“Asla aldatmam” diye bağırırsan kesin aldatırsın sen.

Ne eksikse sen en çok onu konuşursun çünkü.

Vallahi ‘oh olsun’ benden.

İçim nasıl rahatladı.

Çünkü nefret ediyorum böyle artistlik yapanlardan. Büyük büyük konuşanlardan.

Herkesin foyasının ortaya çıkması çok hoşuma gidiyor

Birilerinin canı yanıyor ama hayat bu...

Cihan ŞENSÖZLÜ yazdı: Of be Kadir of!

Parmakla gösterilen bir çiftti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu.

Ama karabulutlar gezmeye başladı evliliklerinin üzerinde.

Kadir Doğulu’nun kadınlarla sarmaş dolaş çekilmiş görüntüleri geziyor her yerde.

Videoları durdurup anı yakaladığında öyle bir görsellerle karşılaşıyorum, ki sanki senelerdir berabermiş ve aşk yaşıyormuş gibi yanındaki kadınla.

Yanlış anlaşılmaya çok meyilli fotoğraflar.

İki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

Ne Kadir o videolarla alakalı bir açıklama yaptı ne de Neslihan.

Kadir’i tanıyan biri olarak samimi davranışlarını, konuşmalarını, yakın temaslarını bilen biriyim. Çok da konduramıyorum aldatma olayını.

Ama eğlencenin dozundan, olanları da orada olmadığım için kestiremiyorum.

Bakalım bu işin sonu ne olacak, beraber göreceğiz.

Başka bir evli arkadaşımın geçmişte başına gelen olayı hatırlıyorum.

Kocası, eski bir kız arkadaşıyla samimi konuştu diye az kalsın boşanıyorlardı.

Sonra mekânın kamera görüntülerinden bakıldığında aslında tesadüfen karşılaşıp selamlaştıkları ortaya çıktı.

Umarım Neslihan ve Kadir de evliliklerine kaldıkları yerden devam eder.

Kadir de ünlü ve evli olduğunu bir kez daha hatırlar, insanlarla olan samimiyetini azaltıp yanlış anlaşılmalara mahal vermez.

