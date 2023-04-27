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Kadir Doğulu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Sezer Çakır'dan açıklama!

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#Sezen Çakır Kimdir#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül
Kadir Doğulunun sevgilisi olduğu iddia edilen Sezer Çakırdan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 00:52

Kadir Doğulu’nun dans görüntülerinin yankıları devam ederken, sevgilisi olduğu iddia edilen Sezer Çakır'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakır, öne sürülen sevgililik durumunun olmadığını belirtti.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor iddiaları magazin dünyasını derinden sarstı. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu’nun bir kadınla dans ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, sevgilisi olduğu iddia edildi.

İddiaya göre; Doğulu'nun baş harfi 'S' olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle beraber olduğu öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili Sezer Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir Doğulu'nun çok sevdiği bir dostu olduğunu belirtti. İşte, o açıklama;

Kadir Doğulunun sevgilisi olduğu iddia edilen Sezer Çakırdan açıklama

SEZER ÇAKIR KİMDİR?

1979 yılında doğan Sezer Çakır 44 yaşındadır. Sezer Çakır. Eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşidir. Aslen İzmirli olan Çakır Yeditepe Üniversitesi mezunudur.

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#Sezen Çakır Kimdir#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül

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