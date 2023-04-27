Kadir Doğulu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Sezer Çakır'dan açıklama!

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor iddiaları magazin dünyasını derinden sarstı. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu’nun bir kadınla dans ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, sevgilisi olduğu iddia edildi.

İddiaya göre; Doğulu'nun baş harfi 'S' olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle beraber olduğu öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili Sezer Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir Doğulu'nun çok sevdiği bir dostu olduğunu belirtti. İşte, o açıklama;

SEZER ÇAKIR KİMDİR?

1979 yılında doğan Sezer Çakır 44 yaşındadır. Sezer Çakır. Eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşidir. Aslen İzmirli olan Çakır Yeditepe Üniversitesi mezunudur.