Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu? Dikkat çeken görüntü!

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşanıyor iddiaları sosyal medyayı çalkalamaya devam ediyor. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri olay oldu.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

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KADİR DOĞULU VE NESLİHAN ATAGÜL BOŞANIYOR MU?

Çok konuşulan görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.