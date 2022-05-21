Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiliz kraliyet ailesi evlerinin kapılarını Ukraynalı mültecilere açmış

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KRALİÇE DE YARDIM ELİNİ UZATMIŞ

İngiliz basınının iddiasına göre tıpkı bu konuda harekete geçen politikacılar, iş insanları ve bazı ünlüler gibi Kraliçe 2. Elizabeth ve kraliyet ailesinin başka bazı üyeleri de ülkelerinden kilometrelerce uzağa gitmek sorunda kalan Ukraynalılar için seferber oldu ve onlara bazı mülklerinin kapılarını açtı. Bu aile üyelerinin kimlikleri net olarak açıklanmadı. Buna rağmen İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin "kamera arkasında" Ukraynalılara destek için çalıştığı ve maddi yardımlarda bulunduğu biliniyor.

YARDIMLARI GİZLİ TUTUYORLAR

Buckingham Sarayı, geçen mart ayında Ukraynalılara yardım için aile üyelerinin girişimlerde bulunduğunu belirtmiş ancak ayrıntı vermeyi reddetmişti. Bir saray sözcüsü "Birçok yönden yardım yapıldığını ancak daha fazla yorumda bulunmayacaklarını" açıklamıştı. İngiliz kraliyet ailesi üyeleri, Ukrayna işgalinden etkilenenler için yüksek miktarda maddi yardımda da bulundu fakat bu çabalarını gizli tutma konusunda ısrarları sürüyor.

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SEMBOLİK DESTEĞİ DE SÜRÜYOR

Kraliçe 2. Eizabeth maddi yardımın yanı sıra başka yollarla da destek veriyor Ukrayna halkına. Ülke bayrağını temsil eden sarı ve mavi renklerde giyinmek ya da aynı renklerde çiçek aranjmanlarını çeşitli etkinlilerde kullanmak gibi. Bir kraliyet kaynağı bütün bunların tesadüfen olmadığını bir süre önce açıkladı.

DESTEK MESAJLARI SÜRÜYOR

İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri de Ukrayna'ya destek verdiklerini her fırsatta gözler önüne seriyor. Prens Charles ve eşi Camilla kısa bir süre önce yaptıkları Kanada gezisinin Ottawa ayağında Ukraynalı mültecilerle buluşup onlara "Sizin arkanızdayız, sizin için çok endişeliyiz" diyerek destek mesajı verdi.

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UKRAYNA KÜLTÜR MERKEZİ ZİYARETİ: Geçen mart ayında Prens William eşi Kate Middleton ile birlikte Londra'daki Ukrayna Kültür Merkezi'ne yaptığı ziyarette kendi kuşakları için Avrupa'da böyle bir savaşın yaşandığını görmenin korkunç olduğunu belirtip Ukrayna'ya destek mesajları vermişti.

UKRAYNA BAYRAĞINDAN ROZET

O ziyarette Kate Middleton da büyük çocukları George ie Charlotte'un, Ukrayna'da neler yaşandığı konusunda kendilerine sorular sorduğunu anlattı. Sonra da ailece yaşadıkları Kensington Sarayı'da yapılan kekleri, buluştuğu UKrayna Kültür Merkezi yetkililerine ve orada görev yapan gönüllülere ikram etti. O ziyarette Middleton'ın Ukrayna bayrağını temsil eden yaka iğnesi takması da dikkat çekti.

Bu arada 150 binden fazla İngiliz'in Ukraynalı göçmenler için mülklerinin kapılarını açtığını hatırlatalım. Hükümetin programı sayesinde 54 bin Ukraynalı da İngiltere'ye ulaştı ve yerleştirildi.

EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Gösteri dünyasının her kesiminden de savaşın başından bu yana Ukraynalılara destek sürüyor. Moda ve sinema dünyasında bu konuda kampanyalar düzenleniyor. Bunlar arasında en çarpıcısı oyuncu Benedict Cumberbatch'in mülklerinden birine, Ukrayna'dan kaçan bir aileyi yerleştirmesi oldu. Oyuncu Benedict Cumberbatch, Ukrayna- Rusya savaşının ilk döneminde verdiği sözü tuttu ve gerçekten de Ukraynalı bir aileye İngiltere'deki evinin kapılarını açtı. Cumberbatch, SKY News'a yaptığı açıklamada, savaş yüzünden Ukrayna'dan kaçan bir aileyi evinde barındırdığını doğruladı.

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'DAHA FAZLASINI AÇIKLAMAK ÖZEL HAYATLARINA SALDIRI OLUR': Benedict Cumberbathch, söz konusu ailenin şu anda bazı tıbbi tedaviler gördüğünü söyleyip "Onların gelişmelerini her gün izliyorum. Bundan daha fazlasını açıklamak söz konusu ailesinin özel yaşamını ihlal etmek olur" dedi. Oyuncu, ailenin Ukrayna'dan nasıl çıktığı ve İngiltere'ye nasıl ulaştığı konusunda da kendi özel hayatının gizliliği gereği bilgi vermedi.

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşadıkları tüm kargaşadan sonra onlara biraz da olsa istikrarlı bir hayat sunmak istiyorum. Bu da benim evimde olacak." Açıklamasına göre Benedict Cumberbatch'in Ukrayna'da süren savaş yüzünden zarar görenlere yaptığı tek yardım bu değil. Aynı zamanda Ukrayna'dan kaçıp İngiltere'ye giden başka Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyaçları konusunda da maddi yardımda bulunuyor. Ünlü oyuncu, bu kişilere finansal açıdan destek olmak için de elinden geleni yaptığını söyledi.

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MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Benedict Cumberbatch bu konuda yaptıklarıyla yetinmeyip Hollywood'daki meslektaşlarına da kendisi gibi davranmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Geçen mart ayında Londra'da düzenlenen BAFTA Ödülleri gecesinde konuşan Cumberbatch, basına yaptığı açıklamada tüm Hollywood'u Ukraynalılara destek olmaya çağırmıştı. Londra'da düzenlenen BAFTA (British Film Academy- Britanya Film Akademisi) ödül gecesine eşi Sophie Hunter ile katılan 45 yaşındaki Cumberbatch, kendisine uzatılan mikrofona bu konudaki düşüncesini anlattı.

Cumberbatch, Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu" dedi ve sonra da şunları söyledi: Herkes elinden geleni yapmalı., Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum."

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İKİ TANE MÜLKLERİ BULUNUYOR: 45 yaşındaki Benedict Cumberbatch ile eşi Sophie Hunter'ın evlerinin kapılarını açtıkları Ukraynalı aileyle birlikte mi oturacağı açıklanmadı. Fakat çiftin, Londra'da Camden'da 2015 yılında satın aldıkları bir evi bulunuyor. Ünlü oyuncu; Victorian tarzdaki bu evi 2. 7 milyon sterline satın almıştı.

Daha önce de katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına destek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Cumberbatch, BAFTA töreni sırasında da ülkesindeki savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını söyledi. Oyuncu "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem" diye konuştu. Daha sonra da herkesin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan çok daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi. Benedict Cumberbatch, halkın, acı çeken bu insanlara yardım için politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

MODELLER VE OYUNCULARDAN DA YARDIM YAĞDI

24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinin hemen ardından mart ayının ilk günlerinde moda dünyasında bir kampanya başladı. 26 yaşındaki Gigi Hadid, bu sonbahar sezonunda çıkacağı defilelerden elde edeceği geliri Filistin ve Ukrayna'ya bağışlayacağını açıkladı. Hadid, duyurusunu Instagram sayfası üzerinden yaptı. Filistin asıllı iş insanı Mohamed Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in üç çocuğundan biri olan Gigi Hadid paylaşımında "Ukrayna'dan ellerinizi çekin, Filistin'den ellerinizi çekin... Barış, barış.. barış" diye yazdı.

TARİHİN EN TRAVMATİK DÖNEMLERİNDEN BİRİ

Gigi Hadid, tarihin en kalp kırıcı ve travmatik dönemlerinden birinin yaşandığını belirtti paylaşımında. Böyle bir ortamda moda alanında hazırlanan yeni koleksiyonları tanıttıklarını vurguladı Hadid. Önceden hazırlanan iş planlarını değiştirmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan top model, yine de bu konuda bir şeyler yapmaktan geri durmayacağını açıkladı.

KAZANCI FİLİSTİN VE UKRAYNA'YA

Gigi Hadid, arkadaşı Mica Arganaraz'ı örnek aldığını ve 2022 yılının sonbahar sezonunda çıkacağı defilelerden elde edeceği geliri, savaştan etkilenen Ukrayna'ya ve yıllardır savaşın zorluklarını yaşayan Filistin'e bağışlayacağını belirtti. Hadid, herkesin gözlerinin ve kalbinin tüm insanların adaleti için açık olması gerektiğinin altını çizdi.

İLK ADIMI ARJANTİNLİ MODEL ATTI

Gigi Hadid, sonbahar sezonunda görev aldığı defilelerden kazandığı geliri Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacağını, bu konuda da meslektaşı ve arkadaşı Mica Arganaraz'ın izinden gideceğini açıkladı. Bunun ardından da tüm gözler Arjantinli model Mica Arganaraz'a çevrildi. Moda dünyasında Ukrayna halkına yardım elini uzatan ilk kişilerden biri oldu Arganaraz. Son olarak Paris Moda Haftası'nda defileye çıkan Mica Arganaraz, elde ettiği geliri, Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere çeşitli kuruluşlara bağışlayacağını duyurmuştu.

'SAVAŞ OLDUĞUNU BİLE BİLE PODYUMA ÇIKMAK GARİP': İşi gereği defilelere çıkmayı sürdüren Arganaraz "Burada kutlama yapmadığımızı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Çünkü orada olup bitenler beni çok endişelendiriyor" demişti. Mica Arganaraz, bu konuda yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Aynı kıtada savaş olduğunu bile bile defilelerde podyuma çıkmanın çok garip hissettirdiğini" belirtti.

Arganaraz'ın ilk adımını attığı bu kampanyaya destek veren modellere Bella Hadid, Lara Worthington, Felice Nova ve Kaia Gerber de katıldı. Onlar da bu sezon podyuma çıktıkları defilelerden elde ettiklerin gelirin bir bölümünü Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

KENDİSİ DE UKRAYNA DOĞUMLU

Bu arada gösteri dünyasının ünlüleri arasında Ukrayna'ya yardım eden başka ünlüler de var. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de kendisi de dünyaya gözlerini Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde gözlerini açan Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher. Kunis ve Kutcher, Ukrayna için 3 milyon dolar bağışladı. Bu arada başlattıkları kampanya kapsamında şu ana kadar 30 milyon dolar yardım toplandı.

ÜNLÜ ÇİFTTEN BİR MİLYON DOLAR

Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds da savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar için bir milyon dolar bağışladı. Çift, hayranlarını da evlerinden olan halka destek vermeye çağırdı.

KAMPANYA DÜZENLEDİ

Bir başka oyuncu Bethenny Frankel de Ukrayna'da savaştan etkilenenler için başlattığı kampanya ile 25 milyon dolar topladı.

Bu paranın hatırı sayılır bir bölümü Frankel'in kurduğu vakıf tarafından temin edildi.