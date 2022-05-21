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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında

#75'İnci Cannes Film Festivali#Cannes Film Festivali Kırmızı Halı#Cannes
Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Her ne kadar bu yıl 75'inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk sineması sadece tek bir filmle, Emin Alper'in Kurak Günler adlı filmiyle temsil edilse de çok dikkat çeken bir yapımın kadrosunda Türk oyuncular da yer alıyor.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

FİLM İSTANBUL'DA GEÇİYOR
İngiliz yazar Byatt'ın 1994 tarihli kısa öyküsü The Djinn in the Nightingale's Eye'dan uyarlanan "Three Thousand Years of Longing" adlı filmin festivaldeki galası dün gece yapıldı. Gösterimden sonra dakikalarca alkışlanan filmin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Başrollerini Tilda Swinton ile Idris Elba'nın üstlendiği filmin en önemli özelliği İstanbul'da geçmesi.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

FİLM EKİBİYLE KIRMIZI HALIDA
Filmin kadrosunda Erdil Yaşaroğlu (en sağda), Zerrin Tekindor, Ece Yüksel (sağdan ikinci) Burcu Gölgedar da yer alıyor. Türk yıldızlar da filmin dün 75'inci Cannes Film Festivali'nde yapılan galasında kırmızı halıya çıktı ve tüm ekiple birlikte objektiflere poz verdi.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında
Burcu Gölgedar, başrol oyuncus Idris Elba'nın eşi Sabrina ile birlikte objektiflere poz verdi. 

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

BİR ALTIN PALMİYE BİR KIRMIZI HALI
Dünyanın en önemli sinema buluşmalarından biri Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleşiyor. 75'inci yaşını kutlayan festival için bu yılın ayrı bir önemi var. Covid 19 pandemisi nedeniyle geçen iki yılı her zamanki halinden "sönük" geçiren festival tekrar eski günlerine döndü. Cannes Film Festivali ile ilgili olarak çok merak edilen konulardan biri, son gün açıklanan büyük ödül Altın Palmiye'yi hangi ülkeden hangi filmin kazanacağı. Fakat bu ünlü festivalle ilgili bir başka ayrıntı daha var. Kırmızı halısı...

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

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KIRMIZI HALI FESTİVALİN EN RENKLİ MERKEZİ
Cannes'ın kırmızı halısı sinema dünyasında emek harcayan bütün oyuncuların bir gün adım atmayı hayal ettiği bir yer. Çünkü o kırmızı halı festivalin en renkli "merkezi." Özellikle de kadın ünlülerin kıyafetleri ile hafızalara kazınıyor o kırmızı halı. İki yıllık bir duraklamanın ardından eski pırıltısına kavuşan Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı yine capcanlı. Gelin bu haftanın film galalarına ve o galalara damgasını vuran kırmızı halı görüntülerine bir bakalım.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

ELBİSEYLE ŞOV YAPTI
2020 yılında Covid 19 salgınından "nasibini alan" ünlü çift İdris Elba ve eşi Sabrina, dün yapılan Three Thousand Years of Longing adlı filmin galasına kelimenin tam anlamıyla damgalarını vurdular. Özellikle Sabrina Elba, uçuşan elbisesiyle fotoğrafçıların büyük ilgisini çekti.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

GEÇEN HAFTAYA DAMGĞA VURAN GÖRÜNTÜLER
32 yaşındaki Sabrina Elba, beyaz elbisesiyle kırmızı halıda uzun uzun poz verdi ve uçuşan etekleriyle "şov" yaptı. İşte Sabrina Elba ve geçen hafta kıyafet tercihleriyle Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında en çok konuşulan ünlüler.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Festivalin gediklilerinden model Alessandra Ambrosio konuk olduğu bir galaya bu beyaz elbiseyle katıldı.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Burcu Gölgedar'ın küpeleri ilgi çekti.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Bir başka galada da bu "deniz kızı" esintili elbiseyi tercih etti.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Bu yıl bu tür kabarık ve uçuşan elbiseler birçok ünlünün tercihi oldu. Bunlardan biri de model Cindy Bruna. 

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Bu da Jessica Wang'in uçuşan elbisesi.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Anne Hathaway daha sade bir şıklık tercih etti.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Alicia Aylies ve iddialı kırmızı elbisesi.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Monako Prensesi Caroline'in büyük kızı Charlotte Casiraghi ve  sinemacı eşi Dimitri Rassam da festivale konuk oldu.

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Emma Todt'un iddialı dekoltesi.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Frida Aasen; çarpıcı renkte kumaştan dikilmiş bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Model Jasmine Tookes, pırıltılı şıklığı içinde bir galaya konuk oldu.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Josephine Japy, siyah tercih eden ünlülerden biriydi.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Kat Graham'ın iki renkli tercihi.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Leonie Hannne bir galaya turkuaz rengi gece elbisesiyle katıldı.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Üçüncü kez halime olan Adriana Lima, karnını açıkta bırakan bu kıyafetiyle ilgi çekti.

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Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Liya Kebede'nin uçuşan etekleri ve ilginç saç aksesuarı dikkat çekti.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Fransız oyuncu Marion Cotillard sade giyinmeyi tercih etti.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Martha Lozano kırmızı halıda daha gösterişli giyinmeyi seçti.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Casey Affleck festivale genç sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte konuk oldu.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Meredith Mickelson, bir galaya bu gösterişli kıyafetle katıldı.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan Meryem Uzerli de festivalin gösterişli giyinen ünlülerinden biriydi.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Poppy Delevingne konuk olduğu galada pırıltılı ve bedenini saran bir kıyafet giydi.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Aishwarya Rai Cannes kırmızı halısında gösterişli giyinme tercihinden vazgeçmedi.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Julia Roberts katıldığı bir galada maskülen giyindi.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Rose Bertram'ın kırmısı halı kıyafetlerinden biri.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında


Bu da Bertram'ın bir başka galada giydiği kıyafet.

Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısında

Tarzını bozmayan ünlülerden biri de Tilda Swinton oldu. 

















 

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#75'İnci Cannes Film Festivali#Cannes Film Festivali Kırmızı Halı#Cannes

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