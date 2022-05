Zerrin Tekindor, dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında

Haberin Devamı

FİLM İSTANBUL'DA GEÇİYOR

İngiliz yazar Byatt'ın 1994 tarihli kısa öyküsü The Djinn in the Nightingale's Eye'dan uyarlanan "Three Thousand Years of Longing" adlı filmin festivaldeki galası dün gece yapıldı. Gösterimden sonra dakikalarca alkışlanan filmin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Başrollerini Tilda Swinton ile Idris Elba'nın üstlendiği filmin en önemli özelliği İstanbul'da geçmesi.

FİLM EKİBİYLE KIRMIZI HALIDA

Filmin kadrosunda Erdil Yaşaroğlu (en sağda), Zerrin Tekindor, Ece Yüksel (sağdan ikinci) Burcu Gölgedar da yer alıyor. Türk yıldızlar da filmin dün 75'inci Cannes Film Festivali'nde yapılan galasında kırmızı halıya çıktı ve tüm ekiple birlikte objektiflere poz verdi.

BİR ALTIN PALMİYE BİR KIRMIZI HALI

Dünyanın en önemli sinema buluşmalarından biri Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleşiyor. 75'inci yaşını kutlayan festival için bu yılın ayrı bir önemi var. Covid 19 pandemisi nedeniyle geçen iki yılı her zamanki halinden "sönük" geçiren festival tekrar eski günlerine döndü. Cannes Film Festivali ile ilgili olarak çok merak edilen konulardan biri, son gün açıklanan büyük ödül Altın Palmiye'yi hangi ülkeden hangi filmin kazanacağı. Fakat bu ünlü festivalle ilgili bir başka ayrıntı daha var. Kırmızı halısı...

KIRMIZI HALI FESTİVALİN EN RENKLİ MERKEZİ

Cannes'ın kırmızı halısı sinema dünyasında emek harcayan bütün oyuncuların bir gün adım atmayı hayal ettiği bir yer. Çünkü o kırmızı halı festivalin en renkli "merkezi." Özellikle de kadın ünlülerin kıyafetleri ile hafızalara kazınıyor o kırmızı halı. İki yıllık bir duraklamanın ardından eski pırıltısına kavuşan Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı yine capcanlı. Gelin bu haftanın film galalarına ve o galalara damgasını vuran kırmızı halı görüntülerine bir bakalım.

ELBİSEYLE ŞOV YAPTI

2020 yılında Covid 19 salgınından "nasibini alan" ünlü çift İdris Elba ve eşi Sabrina, dün yapılan Three Thousand Years of Longing adlı filmin galasına kelimenin tam anlamıyla damgalarını vurdular. Özellikle Sabrina Elba, uçuşan elbisesiyle fotoğrafçıların büyük ilgisini çekti.

GEÇEN HAFTAYA DAMGĞA VURAN GÖRÜNTÜLER

32 yaşındaki Sabrina Elba, beyaz elbisesiyle kırmızı halıda uzun uzun poz verdi ve uçuşan etekleriyle "şov" yaptı. İşte Sabrina Elba ve geçen hafta kıyafet tercihleriyle Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında en çok konuşulan ünlüler.

Festivalin gediklilerinden model Alessandra Ambrosio konuk olduğu bir galaya bu beyaz elbiseyle katıldı.

Burcu Gölgedar'ın küpeleri ilgi çekti.

Bir başka galada da bu "deniz kızı" esintili elbiseyi tercih etti.

Bu yıl bu tür kabarık ve uçuşan elbiseler birçok ünlünün tercihi oldu. Bunlardan biri de model Cindy Bruna.

Bu da Jessica Wang'in uçuşan elbisesi.

Anne Hathaway daha sade bir şıklık tercih etti.

Alicia Aylies ve iddialı kırmızı elbisesi.

Monako Prensesi Caroline'in büyük kızı Charlotte Casiraghi ve sinemacı eşi Dimitri Rassam da festivale konuk oldu.

Emma Todt'un iddialı dekoltesi.

Frida Aasen; çarpıcı renkte kumaştan dikilmiş bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

Model Jasmine Tookes, pırıltılı şıklığı içinde bir galaya konuk oldu.

Josephine Japy, siyah tercih eden ünlülerden biriydi.

Kat Graham'ın iki renkli tercihi.

Leonie Hannne bir galaya turkuaz rengi gece elbisesiyle katıldı.

Üçüncü kez halime olan Adriana Lima, karnını açıkta bırakan bu kıyafetiyle ilgi çekti.

Liya Kebede'nin uçuşan etekleri ve ilginç saç aksesuarı dikkat çekti.

Fransız oyuncu Marion Cotillard sade giyinmeyi tercih etti.

Martha Lozano kırmızı halıda daha gösterişli giyinmeyi seçti.

Casey Affleck festivale genç sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte konuk oldu.

Meredith Mickelson, bir galaya bu gösterişli kıyafetle katıldı.

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan Meryem Uzerli de festivalin gösterişli giyinen ünlülerinden biriydi.

Poppy Delevingne konuk olduğu galada pırıltılı ve bedenini saran bir kıyafet giydi.

Aishwarya Rai Cannes kırmızı halısında gösterişli giyinme tercihinden vazgeçmedi.

Julia Roberts katıldığı bir galada maskülen giyindi.

Rose Bertram'ın kırmısı halı kıyafetlerinden biri.

Bu da Bertram'ın bir başka galada giydiği kıyafet.

Tarzını bozmayan ünlülerden biri de Tilda Swinton oldu.