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Kerem Alışık: Denizi yürüyerek geçmeye çalıştım

#Kerem Alışık#Attila İlhan#Ercan Saatçi
Kerem Alışık: Denizi yürüyerek geçmeye çalıştım

Kerem Alışık, “Sözümün İçindekiler” adını verdiği bir şiir albümü hazırladı.

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Ünlü oyuncu albümde kendi şiirleri dışında Attila İlhan şiirlerini de seslendirdi. Albümün ilk şiiri “Adamın Teki” geçtiğimiz cuma tüm dijital müzik platformlarında yer aldı. Alışık’ın kaleme aldığı şiirin bestesini Musa Özmen, düzenlemesini ise Ercan Saatçi yaptı.

ŞİİRLERİM, GÖNLÜMÜN SÖYLEDİKLERİ

“Sözümün İçindekiler” projesi için Kerem Alışık şunları söyledi: “Sözü şiir olarak tanımlamaya çalışmak denizi yürüyerek geçmeye benzer. Ben sayısız kere denizi yürüyerek geçmeye çalıştım. Anladım ki ne kadar çalışırsam deniz o kadar açılıyor. Sözümün içinden şiir olarak çıkanlar aslında gönlümün söyledikleri.”

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