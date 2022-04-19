Doğum için gün sayıyorlar: Özel birini beklerken!

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2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu. Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN



Doğum için gün sayan Gözde ve İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Heyecanlı çift, Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi. Her ikisi de çekimin ardından o kareleri sosyal medyada İngilizce “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.

HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

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Magazin dünyasının şu sıralar bebek hryrcanı yaşayan tek ismi Başak Dizer değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

KURT EFE'YE KAVUŞMADAN ÖNCE

Babalık heyecanı yaşayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan birkaç gün önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

İKİNCİ BEBEK YÜKLENİYOR!

Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Bakan'dan ikinci bebek müjdesi geldi.

Seda Bakan hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Seda Bakan, fotoğrafın altına "Yeni kız bebek yükleniyor…4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düştü.





HANDE SORAL

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İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, erkek bebek bekliyor.

Mutlu haberi Instagram paylaşımı ile duyuran Soral, sık sık karnı burnunda poz paylaşıyor. Ünlü çiftin oğulları mayıs ayında dünyaya gelecek.

Gözden Kaçmasın Hande Soral: Anne oluyorum Haberi görüntüle

SERAY SEVER

Geçtiğimiz hafta baba acısıyla sarsılan Seray Sever de bebek bekliyor.

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan sever ikiz bebek dünyaya getirecek.

Seray Sever bebeklerinin cinsiyetini katıldığı canlı yayında açıklamış ve kız annesi olacağını söylemişti.

ECE CEŞMİOĞLU

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

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Çeşmioğlu, sosyal medya hesabında hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızlarını kucaklarına aldı ve bebeğe Zeynep adını verdi.

MERVE ÖZBEY



Geçtiğimiz yıl şubat ayında kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren Merve Özbey ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Henüz hamileliğinin başında olan Özbey, mutlu haberi Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif’ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın’dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."

SİNEM KOBAL

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2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Mayıs ayında kız bebek dünyaya getirecek olan Kobal'dan hamile pozu henüz gelmedi.

Sinem Kobal ilk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başarmıştı.

Gözden Kaçmasın Lalin aylar sonra görüntülendi Haberi görüntüle

DEMET EVGAR

Bir bebek haberi de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk “İyi Niyet Elçisi” seçilen Demet Evgar’dan geldi.

Mart ayında Levent Babataş ile nikah masasına oturan 41 yaşındaki Demet Evgar üç aylık hamile.

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Anne olmak için sayan oyuncu kızına Mavi adını verecek.