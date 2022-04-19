İtalya’dan övgü dolu manşet

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Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek 2001 yılında gişe rekoru kıran “Cahil Periler” filmini Disney İtalya kanalı için 8 bölümlük dizi olarak yeniden çekti. Dizi geçtiğimiz hafta İtalya’da yayınlanmaya başladı. İtalyan oyuncuların yanı sıra Burak Deniz ile Serra Yılmaz’ın rol aldığı diziye İtalyan seyircisi yoğun ilgi gösterdi.

‘PERİLER’E FERZAN’IN BÜYÜLÜ DOKUNUŞU’

Bu büyük başarıyı, İtalya’nın en önemli gazetelerinden La Repubblica da manşete taşıdı. Gazete “Cahil Periler” için; Ferzan Özpetek’in senaryoya sadık kalarak, filmin orijinalinden karakterler üzerinde yeniden yorumlamasını muhteşem olarak yorumladı, “Ferzan Özpetek büyülü dokunuşuyla perileri bu kez de beyaz cama taşıdı” yazdı.

“2001 yılının en çok izlenen sinema filmi olan “Cahil Periler”i yeni bir heyecanla çeken Ferzan Özpetek, böylelikle dizi dünyasına da muhteşem bir giriş yaptı” denildi.

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ÇEKİMLER ROMA VE İSTANBUL’DA YAPILDI

Başrollerini Luca Argentero ile Cristiana Capotondi’nin üstlendiği dizinin çekimleri Roma ve İstanbul’da yapıldı. “Aşkın, ailenin ve arkadaşlığın bütünleşmesinden doğan yeni anlamların öyküsü” olarak tanımlanan “Cahil Periler”de, Burak Deniz, Serra Yılmaz’ın yeğeni olan bir fotoğrafçıyı canlandırıyor.

2.5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Gösterime girdiği 2001 yılında 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izlenen “Cahil Periler” filminden uyarlanan aynı adlı dizi, İtalya’da büyük ilgi gördü. Roma ve İstanbul’da çekimleri yapılan dizide İtalyan oyuncularla birlikte Serra Yılmaz ve Burak Deniz de rol aldı. Deniz, Asaf adındaki fotoğrafçıyı canlandırdı.