İrem Helvacıoğlu: Tırmandığım yok dik ve zordu!

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Ekranların ünlü ismi İrem Helvacıoğlu, MAG dergisinde verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. “Behzat Ç.”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Sen Anlat Karadeniz” gibi iddialı projelerle adını duyuran Helvacıoğlu, şöhretin birden gelmediğini anlattı.

“Tırmandığım yol diyelim buna, çok dik ve zorluydu. Ama ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim, ben izin versem bile bana bu yolda destek olan çok insan vardı” diye konuşan oyuncu, her geçen gün yeni bir şey öğrendiğini de sözlerine ekledi.

HADSİZ ELEŞTİRİYE KIZARIM

Sosyal medya kültürü üzerine de konuşan Helvacıoğlu, eleştiriye açık olduğunu ama hadsizliğe kızdığını söyledi:

“Sosyal medyada eleştirilerin artık eleştiri olduğunu düşünmüyorum. Biraz hadsizlik ve biraz her şeyi eleştirmek, yargılamak ve olumsuzlaşmak gibi bir kavram oluşmaya başladı. Bazı insanların acımasız olduğunu düşünüyorum.”

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Ekrandaki kusursuz güzellik dayatmasıyla ilgili ise “Güzellik algısı değişiyor. Sadece dış görünüşe bakmak yeterli değil; enerji, hayata bakışın, tecrübelerin, bilgin ve yeteneklerin de olmalı. Kusursuzluk ve kalıcılık bunlarla olabilir, bu benim düşüncem” diye konuştu.