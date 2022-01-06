Yasemin Özilhan'ın pikan cevizli tarifine tepki! Kilosu 800 lira mı?

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Pikan cevizini ince ince kırıp...

Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından bir atıştırmalık tarifi verdi.

Hazırlanışını anlattı, malzemeleri gösterdi, saklama koşullarından bahsetti falan...

Fakat o tarifte ‘Pikan cevizi’ kullanınca ortalık karıştı.

◊ Anam babam usulü ceviz varken neden Pikan?

◊ Kilosu 800 lira o cevizin, hiç utanmıyor musun?

◊ Atıştırmalık dediğin fındık fıstıkla olur, Pikan da neymiş sosyetik!

◊ Bu ekonomik durumda olacak iş mi şimdi?

Böyle eleştirilere maruz kaldı Özilhan.

Bu sosyal medya gazlayıcılarına kulak asmayın.

Pikan cevizinin kilosu söylendiği gibi 700-800 lira değil. 70 liraya da var, 100 liraya da, 150 liraya da...

Normal cevizden pahalı evet. Ama arada uçurum yok. O yüzden Pikan cevizli atıştırmalık tarifini gözümüzde çok büyütmeye gerek yok.

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Zaten Pikan denen cevizin tek farkı görüntüsü ve tadı...

Onların dışında bizim cevizimizden bir farkı yok.

Vücuda faydası, besin değeri falan aynı yani.

Yani demem o ki, siz bizim cevizimizden şaşmayın.

Umut kırıcı bir gelişme...

Uzi ile birlikteymiş Aleyna Tilki

İlişkisini noktalayıp nefes alanlar kervanına katıldı Aleyna Tilki. Haldun Demirhisar sevgilisi mi arkadaşı mı derken bambaşka bir isim çıktı ortaya: Rap’çi Uzi...

Aleyna ile Uzi’nin 2 haftadır birlikte olduğu söyleniyor. Üzülenler, canı sıkılanlar oldu bu haberi okuyunca, farkındayım.

Ama üzülmeyin...

Hani bazı ilişkilerin ömrünü ilk bakışta tahmin edersiniz ya...

Bu ilişki de öyle işte.

Eğer doğruysa...

◊ Ömrü uzun değil...

◊ İki isim ne aynı yemekleri sever ne aynı içecekten içer...

◊ Gittikleri mekanlar tepeden tırnağa farklıdır...

◊ Dinledikleri müzik bile uyuşmaz...

◊ Arkadaşları tanışırsa asla birbirlerini sevemez...

Aralarında 23 yaş fark olan Daren Gerede ile Bilge Öztürk’ün, yine aralarında 58 yaş fark olan iş insanı Kemal Gülman ile Eda Cideli’nin bile ilişkilerinin çok daha oluru var.

Umut verici bir gelişme

Darya Kamil, 2022 Kainat Güzeli seçilmiş

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Eskiden bir güzellik standardımız vardı. Tüm dünyanın vardı aslında. Şimdi öyle anlaşılıyor ki dünyaca kaybetmişiz o standardı.

2022 Erkekler Kainat Güzeli seçilen Darya Kamil’in fotoğrafına bakıp şunları mırıldanıyorum:

◊ Hangi kainat?

◊ Bu bizim Gökhan Çıra değil mi yahu?

◊ O sağ diz neden kırık ve bir adım önde?

◊ Yarışmaya kimler katıldı? Diğer yarışmacıları da bir görebilir miyim?

◊ Jüri üyeleri mesela... Sahi kim onlar?

Kafa yoran şeyler düşünüyorum.

Ama günün sonunda bir umut parıltısı da görüyorum, o da şudur:

Darya Kamil’in kainat güzeli seçilmesi herkes için bir umuttur. Kaldırın kafanızı yerden, “Ben de yapabilirim” deyin.

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Asla ispat edemem

◊ Yılbaşında Beyoğlu’na çıkanlar...

◊ Ara sokak, ana cadde demeden ilginç dans figürleri sergileyenler...

◊ Saat 23.59’da çığlığa başlayıp 00:01’de sonlandıranlar...

◊ Büyük bir terfi almış edasıyla arkadaşının omzunu yumruklayanlar...

Bunlar var ya hepsi TikTok’er.

Buna yemin edebiliyorum ama gelin görün ki ispat edemiyorum.

Kedi mavraları

Kedilerle ilgili okuduğum geyik muhabbetlerinin en güzeline denk geldim. Soru şuydu:

“Kedinizin cep telefonu olsa?”

Altına kahkaha attıran türlü cevaplar verilmişti.

O yanıtlardan bağımsız kendi cevaplarımı yazıyorum.

◊ Hiçbir aramamıza cevap vermezlerdi.

◊ Mesajlarımıza asla geri dönmezlerdi.

◊ Olur olmadık saatlerde ‘yemek, su, tuvalet kabı’ emoji’si atıp sessizliğe bürünürlerdi.

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◊ Ay sonu fatura geldiğinde hiçbir uyarınızı takmaz, gelecek ay daha yüklü bir fatura getirirlerdi.

◊ Sabahın 6’sında yan odadan sayısız çağrı atıp kapatırlardı.

Şimdi böyle düşününce insan diyor ki; kediler bizi sevdikleri için mi evimizde yaşıyor yoksa sadece lütfettikleri için mi varlar? Neyse...

Ayrıca iyi ki telefon kullanmıyorlar.