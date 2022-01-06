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Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman#Aynasız#Erdal Özyağcılar
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

“Aynasız”lar filmiyle beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Tolgahan Sayışman, iki ayrı rol için kılıktan kılığa girdi. Karakterlerden biri için özel teknikle 40 kilo şişmanlatıldı.

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Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya’nın yapımını üstlendiği, kendisinin aynı zamanda başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz aylarda Antalya’da yapılan polisiye-komedi türündeki “Aynasız” filmi, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

18 Şubat günü vizyona girmesi planlanan sinema filminde, Tolgahan Sayışman, “Efehan” ve “Haluk” isimlerinde iki farklı karaktere hayat veriyor. Canlandırdığı karakterlerden Efehan’ın oğlunun adı, Haluk’un ise ünlü oyuncunun babasının adı olması da senaristlerin planladığı hoş bir sürprizdi kendisine.

“Haluk” karakteri için her sahne öncesi 55 dakika süren özel bir hazırlık sonrası, kilolu ve sakallı hale bürünen Tolgahan Sayışman’ı, çekimler sırasında gören Antalyalılar tanımakta zorlandı.

Senaristler sürpriz yaparak, Tolgahan Sayışman’ın canlandırdığı rollerden birine oğlu Efehan’ın, diğerine ise babası Haluk’un isimlerini verdi.

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

Senaristler sürpriz yaparak, Tolgahan Sayışman’ın canlandırdığı rollerden birine oğlu Efehan’ın, diğerine ise babası Haluk’un isimlerini verdi.

GERÇEK HALİ VE KİLOLU HALİYLE BEYAZPERDEDE

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Çekimlerin devamlılığı sırasında çıplak olması gereken sahnelerde de oyuncu özel bir teknikle aynı kilolu haline büründürüldü.

Yakışıklı oyuncuya filmde; Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Mehmet Bozdoğan, Çağla Boz, Aslıhan Karalar ve Sera Tokdemir gibi zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

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