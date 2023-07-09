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İlker Kaleli'den Özkan Uğur’a veda: Sanatçılığın raconunu seninle öğrendim!

Güncelleme Tarihi:

#İlker Kaleli#Özkan Uğur#Poyraz Karayel
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 16:22

İlker Kaleli’den Poyraz Karayel’de babası İsmail Poyraz’ı canlandıran Özkan Uğur’a veda...

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Usta oyuncu Özkan Uğur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Dostları büyük ustanın ardından duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinde Özkan Uğur'la baba-oğullu canlandıran İlker Kaleli duygusal bir yazı kaleme aldı.

Dizinin ardından Özkan Uğur’la bağını koparmayan Kaleli, üzüntüsünü şu ifadelerle anlattı:

İlker Kaleliden Özkan Uğur’a veda: Sanatçılığın raconunu seninle öğrendim

“Biraz baba-oğul, çokça abi-kardeş, sahnede iki deli ve bıraktığın ömürlük gülümseme…

Ne desem eksik, nasıl anlatsam az.

Dünya işte… Yazıyor, siliyor… Ama bazı cümleler hiçbir yere gitmiyor.

Sahnelerde sinirimiz bozulup attığımız kahkahaları, çalıp söylerken attığın kıyak çalımları, komşulardan yediğimiz azarları bir yana…

Manyaklığın adabını, sanatçılığın raconunu ve iyiliğin insanda hep sonsuz olduğunu seninle öğrenmek ayrı bir yana.

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Herkes için her şey söylenir ya, bir senin için tek bir kötü söz duymadım şu hayatta.

Geçirdiğimiz her an için, bende bıraktıkların için minnettarım. Son günüme kadar içimde konuşmaya, anlatmaya devam edeceksin.

Tekrar buluşuncaya kadar, Sen hep sağlıcakla kal. Bu dünyadan bir Özkan Uğur geçti.

Son sözü de Aysel söylesin, senin sesinden.

“Aynada dün gece, bir resim gibi,

Yüzümü yeniden çizmek istedim.”

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#ÖZKAN UĞUR#MFÖ
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#ÖZKAN UĞUR#ÖZKAN UĞUR ÖLDÜ

 

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