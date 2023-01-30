İlk hafta elenmişti.. Ümit Erdim'den Survivor yorumu

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Ünlü oyuncu muhabirleri görünce “Survivor’a gittim, acıkmadan geldim” diyerek espri yaptı.

Ümit Erdim 'in Survivor macerası sadece 1 hafta sürdü

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

AŞK SORULARI YANITSIZ

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat önceki akşam Trump Sahne’deki “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır” oyunu sonrası görüntülendi.

Her fırsatta aşk iddialarına dair sessizliğini koruyan ikili, kameralardan rahatsız oldu. İkili, ilişki sorularına yeniden yanıt vermeyerek mekandan birlikte ayrıldı.

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AŞIKLAR GECELERDE

Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor.Geçen cuma ilk kez Kuruçeşme’deki bir mekânda görüntülenen çift önceki gece de Emirgan’da objektife takıldı. Bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen âşıklar daha sonra Nail Gönenli’nin Arnavutköy’deki evine gitti. Gönenli muhabirlerin aşk sorularına “Teşekkür ederim. İyi geceler” demekle yetindi.

2015 yılında evlilikleri biten Emre Altuğ ile Çağla Şıkel’in boşanırken oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları iddia edilmişti. (Sayit DURMAZ)

CESUR DİVA

Bülent Ersoy önceki akşam Bahçeşehir’deki Affet Sahne adlı mekânda konser verdi.

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Türk sanat müziğinin Diva’sı sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah derin göğüs dekolteli transparan bir elbiseyle çıktı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan konserinde Bülent Ersoy söylediği şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

SİBEL CAN OKULUNDAN MEZUN OLDU

Sibel Can’ın vokalisti olan Umut Kaplan, müzik dünyasına “Kilit” adlı teklisiyle giriş yaparak kendi kanatlarıyla uçmaya başladı.

Şarkısını çıkarır çıkarmaz vatani görevini yapmak üzere askere giden genç şarkıcı, “Sibel Can okulundan mezun oldum, çok gururluyum. Şarkım müzikseverlere, vatan da bizlere emanet” dedi.

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SAHNE ÖNCESİ NAZAR DUASI

Atiye önceki akşam Girne Rocks Otel’de sahne aldı. Renkli kıyafetiyle dikkat çeken şarkıcı konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“Her sahneden önce yaptığım gibi limon, zencefil ve baldan oluşan bitki çayımı içtim” diyen Atiye, “Sahneye çıkmadan önce nazar duası okurum” dedi. 2019 yılında kızı Ferah Feza’yı kucağına alan Atiye, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz? Kız mı erkek mi olsun isterdiniz?” sorusunu, “Evet çok isterim. Cinsiyeti fark etmez” diye yanıtladı.

MIAMI'DE BALKON POZU

Simge Sağın yoğun konser maratonuna Amerika tatiliyle mola verdi. Miami’ye giden ünlü şarkıcı tatilden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaşıyor.

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Sağın önceki gün de kaldığı otelin balkonunda çekilen bikinili fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Ünlü popçunun bu karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.