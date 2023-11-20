İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin arayışı bitti... İkizlerin isimlerine karar verildi!

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'AİLEMİZ BÜYÜYOR DİYELİM O ZAMAN!'

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti:

"Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet."

Çok geçmeden Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer almaya başladı. Beklenen açıklama İbrahim Tatlıses'ten geldi.

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'BEBEKLERDEN BİRİ KENDİSİNİ SAKLAMIŞ'

"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz."

SONUNDA GÜZEL HABERİ BİZ DE VERELİM'

Yasemin Tatlıses bu açıklamadan günler sonra hamile olduğunu duyurdu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" dedi.

İSİMLERE KARAR VERİLDİ!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günlerdir süren isim arayışı bitti. İki erkek bebek bekleyen çift, oğullarına İbrahim ve Sinan adını verecek.

'PEKİ BİZ?'

Daha önce kardeşi İdo ise sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise paylaşıma "İkizler geliyor. Levent peki biz?" diyerek kocasına pas attı. Çıtak'ın eşi ise "Hazırım ben" yanıtını verdi.

Derya Tuna ise paylaşıma "Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hayırlısıyla gelsin canlarım" yorumunda bulundu.

MAVİ... KURT EFE... ELAY...

Yasemin ile İdo, ünlü çiftlerin çocukları için tercih ettikleri isimleri bir kez daha gündeme getirdi... İşte magazin dünyasının ünlü bebekleri:

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Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da anne oldu. Enver kızına 'Elay' adını verdi.

Ali Atay ile evliliğinden iki çocuğu olan Hazal Kaya, oğluna Fikret Ali kızına ise Leyla Süreyya adını verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer oğulları için 'Kurt Efe' adını seçti.

Fahriye Evce ile Burak Özçivit çifti ilk çocuklarına Karan, ikinci çocuklarına ise Kerem adını verdi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun Lalin ve Leyla adında iki kızı var.

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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çocuklarına Ali, Han ve Leyla adını verdiler.

Demet Evgar, Levent Babataş ile evliliğinden olan kızı için Mavi adını seçti.

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızlarının adı Jan Asya.

Özgü Namal'ın Nefes ve Elem adında iki çocuğu var.

Funda Eryiğit ile Berkun Oya oğullarına Civan adını verdi.