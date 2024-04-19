İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Babamın akli dengesi ile ilgili çelişkili raporlar var

Haberin Devamı

İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlı ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı.

Yaşanan olayın ardından Kanal D Haber’e konuşan İbrahim Tatlıses, "Benim evim varken ben evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama... Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba! Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir. Ben onlara sahip çıktım. O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in açıklamalarının ardından sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu. "Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız." diyen Ahmet Tatlıses, babasına ateş püskürdü:

Haberin Devamı

'Evi kendisi verdi'

‘Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dahi dinlemeyen İbrahim Bey’in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert’e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi. Verdi derken tapusunu değil tabii ki de… Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı. Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette… Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses’in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz. Kendisi torununa dava açtı. Mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. ‘Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin’ gibi tuhaf ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum 2 yaşında Löseminden annesini kaybetti. Ben genceciktim. O sırada Kars Sarıkamış’ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim, babalığını yaptım. Mert’in büyümesinde hem annemin, hem halalarının, hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur. Allah razı olsun''

Haberin Devamı

'Çocuk yaşta beni kendinize koruma yaptınız'

''Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara… Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz. Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum… Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde ‘yetiş’ dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış ‘Babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin’ diyorsunuz… Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor… Hiç açmayalım o konuları.''

Haberin Devamı

'Evinizde kimi isterseniz onu oturtun'

''Benim evlatlarımın bir gün gelip beni şikayet etti mi size? ‘Babamız şöyle böyle’ dedi mi? ‘Babam yapmıyor, bize bakmıyor’ dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göğe sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil. Evinizde kim isterse onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açta, açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil… Öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarıma mağdur etmem… Onlar da beni etmez… Tıpkı benim de size etmediğim tek lafınıza sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim… İbrahim Tatlıses her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. İki tane aslan gibi oğlum var. Hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem.’

Haberin Devamı

'Amacınız gündeme gelmek mi?'

‘Bir gün babalığım sorgulanacaksa bunu yapacak olan çocuklarım olur. Ez cümle artık yeter! Amacınız gündeme gelmek mi? Yoksa konuları çarpıtıp hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yaratmak mı bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın! Artık tüm sevenlerimizden kendi adıma özür diliyorum. Yine gereksiz meşgul ettik. Bunca açıklamayı ben de yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım. Saygılarımla''

İBRAHİM TATLISES'TEN SERT YANIT

Oğlu Ahmet Tatlıses'in açıklamalarına kayıtsız kalmayan İbrahim Tatlıses, 'Aramızda Kalmasın' programına konuştu. Oğlunu mirasından reddedeceğini söyleyen Tatlıses, sert açıklamalar yaptı:

Haberin Devamı

"Bana ‘akli melekesi yerinde değil’ diye iftira attı. ‘Sağlam’ raporu almak için 5 hastane dolaştım, hepsi ‘Akıl sağlığı yerindedir’ raporu verdi. Yetinmedim, bir de Adli Tıp’tan rapor aldım. Şimdi görecek, baba-oğul ilişkisi nasılmış? Bodrum’daki 4 evi de ondan alacağım. Reddi-miras yapacağım. Verdiğim 7 dükkanı batırdı.Kardeşlerinin malına da çökmüş. Artık yok öyle beleş hayat."

AHMET TATLISES: BABAMIN AKLİ DENGESİ İLE İLGİLİ ÇELİŞKİLİ RAPORLAR VAR

Ahmet Tatlıses'ten babasına yanıt gecikmedi. Tatlıses, avukatı aracılığı ile yazılı bir açıklama yayınladı:

"Son günlerde Sayın Ahmet Talıses ve İbrahim Talıses arasında devam eden hukuki süreçler ile ilgili basına yansımış gelişmeler üzerine tarafımızca açıklama yapmak ve devam eden hukuki süreçler ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur. Müvekkil Sayın Ahmet Talıses tarafından babası İbrahim Talıses'e vasi atanması talebi içeren dava dosyasında, İbrahim Talıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Ancak iş bu sağlık raporlarının düzenlenmesine vesile olan tıbbi muayenelerin en kapsamlısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından yapılmış ve kapsamlı muayene neticesinde İbrahim TALISES'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir. Sürecin devamında İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce İbrahim Talıses'in adli tıp kurumuna sevkine karar verilmiş, ancak İbrahim Talıses, adli tıp kurumunca verilmiş olan randevu günlerine iki kez uymayıp yargılama sürecini yavaşlatmış ve neticeten yine kendisi için verilmiş randevu günlerinden farklı bir tarihte adli tıp kurumuna gitmiştir."

'Duruşmaların hiçbirine katılmadı'

"Bahse konu davanın, taraflar için öneminin son derece yüksek olmasına rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca İbrahim Talıses üzerinde oldukça kapsamsız bir muayene sonucunda rapor tanzim edilmiş olup iş bu rapora karşı da itiraz haklarımızı kullanıp, İbrahim Talıses hakkında kapsamlı bir sağlık durumu raporu aldırılmasını talep edeceğimizi duyurmak isteriz.

Bununla beraber İbrahim Talıses, 29 Haziran 2022 tarihinden beri devam eden yargılama sürecinde yapılmış olan duruşmaların hiçbirine katılmamış ve dolayısı ile hakim karşısına çıkmamıştır."





'Beyanları gerçek dışı'

"Anlaşılacağı üzere İbrahim Talıses'in basın organlarında yer alan " Ahmet, bana akli dengeleri yerinde değil diyerek iftira attı. Sağlamdır raporu almak için beş tane hastane dolaştık. Hepsi akıl sağlığı yerindedir raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hakim, akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor dedi." şeklindeki beyanlarının tümü kötü niyetli ve gerçek dışı beyanlardır. Ek olarak bahse konu davanın başından itibaren yalnızca Sayın İbrahim Talıses'in akıl sağlığı sebebiyle değil, ekonomik irade biçiminin, alkol ile kumar bağımlılığının kendisini yoksulluğa düşürme tehlikesi olduğunu ve bu sebeple kendisinin, çevresinde bulunan art niyetli şahıslardan korunması amaçlı açıldığı gerek müvekkil gerekse tarafımızca defalarca ifade edilmiştir.

'Mali durumundaki bozulma 2020'den sonra giderek arttı'

"Nitekim tahkikat aşamasında Sayın İbrahim Talıses'in kendisinin ve şirketlerinin mali gelir- gider tabloları, tarafı oldukları icra ve vergi dosyaları, banka hesap giriş- çıkışları, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarındaki artma ve azalma durumları ve bir çok benzer hususun değerlendirildiği bir bilirkişi raporu aldırılmasına, alkol ve kumar bağımlılığı iddialarının doğru olup olmadığının tespiti amacıyla tanık dinlenmesine karar verilmiş ve Sayın Mahkemece belirlenen bilirkişi heyeti tüm bu durumları detaylıca araştırıp" sonuç olarak kısıtlı adayının banka nezdindeki bireysel hesaplarında çok büyük tutarlarda giriş- çıkışların olmadığı, Türkiye'nin önemli sanatçılarından biri olarak kabul görmüş birisi olması, müzik etkinliklerinde tercih edilen ve müzik çalışmalarında yüksek gelir elde ettiği varsayılan bir sanatçının banka hesaplarındaki bakiye tutarlarının müzik piyasasında sözü geçen bir sanatçı kazancı ile uyumlu bir görüntü sergilemediği, kısıtlı adayı adına kayıtlı hesaplar üzerinde icra dairlerine ait haciz blokelerinin olduğu, banka hesaplarına girişlerin daha çok telif ücretleri ve emekli maaş tutarlarının yatırıldığı ve bu tutarların talimat ile üçüncü kişiler tarafından nakit olarak para çekme işlemlerinden oluştuğu, inceleme dönemi içerisinde bankalardan kullandığı kredilerin düzenli olarak ödenmediği, gecikmeli ödendiği, kredilerindeki gecikmeler nedeniyle bankada takip borç aşamasına geçerek banka kredibilitesini büyük ölçüde olumsuz olarak etkilemesine neden olduğu, kısıtlı adayı adına kayıtlı gayrimenkullerin üzerinde çok fazla haciz şerhlerinin olduğu, tüm bu hususlar neticesinde kısıtlı adayı İbrahim Talıses'in gerek şahsının ve şirketlerinin finansal durumunu gerekse buna bağlı olarak mal varlığını iyi yönetemediği ve mali durum bozulmasının 2020 yılı sonrası giderek arttığı özellikle gözlemlenmiştir." Şeklinde rapor tanzim etmiştir."





'Tanıklar bizi doğruladı'

"Ayrıca davada tanık olarak dinlenen şahıslarla kısıtlı adayı İbrahim Talıses'in alkol ve kumar bağımlılığının ve bu durumların kendisine verdiği zararları doğrulamışlardır. İş bu rapor da müvekkil Sayın Ahmet Talıses'in, babası İbrahim Talıses için ekonomik durum iradesinin kendisini yoksulluğa düşüreceği yönündeki iddiasının ispatı niteliğindedir."