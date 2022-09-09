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İbrahim Tatlıses: Ahmet kaza yapsa giderim ama artistlik yapmam!

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Bodrum
İbrahim Tatlıses: Ahmet kaza yapsa giderim ama artistlik yapmam
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 08:12

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği kaza sonrası yanına koşan küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında konuştu. Tatlıses, “Ahmet kaza yapsa ‘koşmam’ dersem yalan olur ama en azından artistlik yapmam” dedi.

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Geçen günlerde Bodrum’da büyük bir trafik kazası atlatan İbrahim Tatlıses “Söylemezsem Olmaz” programının canlı yayınına katıldı.

Tatlıses, küslük yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses’in kaza anında yanına koşmasıyla ilgili konuştu.

Ünlü sanatçı, kaza sonrası barıştığı konuşulan oğlu için “Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti” demişti.

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#İBRAHİM TATLISES#AHMET TATLISES
Çocukları İbrahim Tatlısesin yanına koştuÇocukları İbrahim Tatlıses'in yanına koştu!
#İBRAHİM TATLISES#AHMET TATLISES

Tatlıses programda sorulan “Bodrum’a giderken Ahmet kaza yapsa siz de koşar mıydınız” sorusuna da şu yanıtı verdi: “‘Koşmam’ dersem yalan söylerim ama en azından artistlik yapmam.”

İbrahim Tatlıses: Ahmet kaza yapsa giderim ama artistlik yapmam

HÜLYA’YA KİM ÂŞIK DEĞİL Kİ?

Tatlıses, birlikte birçok filmde rol aldığı Hülya Avşar’la ilgili sorulara da yanıt verdi. Sanatçı, “Hülya Avşar’la aşk yaşadınız mı” denilince, “Hülya Avşar’a kim âşık değil ki? Hülya Hanım da benim için demişti ya ‘İbrahim Tatlıses’e kim âşık değil ki’ diye. Bizimki öyle bir aşk değil. Biz dostuz” diye konuştu.

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Bodrum

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