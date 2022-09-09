İbrahim Tatlıses: Ahmet kaza yapsa giderim ama artistlik yapmam!

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Geçen günlerde Bodrum’da büyük bir trafik kazası atlatan İbrahim Tatlıses “Söylemezsem Olmaz” programının canlı yayınına katıldı.

Tatlıses, küslük yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses’in kaza anında yanına koşmasıyla ilgili konuştu.

Ünlü sanatçı, kaza sonrası barıştığı konuşulan oğlu için “Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti” demişti.

Tatlıses programda sorulan “Bodrum’a giderken Ahmet kaza yapsa siz de koşar mıydınız” sorusuna da şu yanıtı verdi: “‘Koşmam’ dersem yalan söylerim ama en azından artistlik yapmam.”

HÜLYA’YA KİM ÂŞIK DEĞİL Kİ?

Tatlıses, birlikte birçok filmde rol aldığı Hülya Avşar’la ilgili sorulara da yanıt verdi. Sanatçı, “Hülya Avşar’la aşk yaşadınız mı” denilince, “Hülya Avşar’a kim âşık değil ki? Hülya Hanım da benim için demişti ya ‘İbrahim Tatlıses’e kim âşık değil ki’ diye. Bizimki öyle bir aşk değil. Biz dostuz” diye konuştu.