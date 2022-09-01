İbrahim Tatlıses: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım!

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Geçtiğimiz hafta Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in de içinde bulunduğu minibüs, bir kamyon çarpışmış usta sanatçı, sekiz kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü.

Hastaneye kaldırılan Tatlıses'e doktorlar hemen müdahalede bulunmuş, yapılan kontrollerin ardından ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edilmişti. Ünlü türkücü, alçılı ayaklarla önce Bodrum, daha sonra Çeşme'de sahneye çıkmıştı.

"AYAĞIMI YÜZÜNÜZE KARŞI ÇEVİRDİM, ÖZÜR DİLERİM"

İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıkmıştı. Kazadan bir gün sonra İzmir Çeşme'de sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses, ölümden döndüğü kaza anında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allahuteala sağ olsun. Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık, ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Melek gönderdi 'Onların önünde kaya ol' dedi. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. 'İbrahim Bey biz yaşıyor muyuz?' dedi. 'Allah bizi kurtardı' dedim.

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DARGIN OLDUĞU OĞLU YARDIMINA KOŞTU

Bodrum’da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk giden isimlerden biri de ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen Ahmet Tatlıses olmuştu. Birbirleri hakkında sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin, feci kaza sonrası barıştığı iddia edilmişti.

"GECE NEREDEYDİ PEKİ?"

Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştığı yönünde iddialara cevap veren Tatlıses, 'Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti.

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Babasının bu açıklaması sonrası sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses ise "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum, ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. 'Artistlik' nedir bilmem, malum benim mesleğim değil. Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz. Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

"ARADAN BİR HAFTA GEÇMİŞ"

Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses'in son paylaşımı dikkat çekti. Önce alçılarının fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımında; "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" dedi.