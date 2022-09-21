Merve Özbey taburcu oldu: Hoş geldin Emir

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Eşi Kenan Koçak’la soruları yanıtlayan şarkıcı, “Çok şükür oğlumuz Emir’i sağlıkla kucağımıza aldık. Şimdi de diğer evladımıza kavuşacak olmanın heyecanı ve mutluluğuyla evimize gidiyoruz” dedi.

Özbey, “Kızınız Elif, kardeşini gördü mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Tabii ki gördü. Ama içerideki balonlar ve ışıklar daha çok ilgisini çekti. Kolayca bağ kuracaklarını düşünüyorum.”