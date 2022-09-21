Merve Özbey taburcu oldu: Hoş geldin Emir

Eşi Kenan Koçak’la soruları yanıtlayan şarkıcı, “Çok şükür oğlumuz Emir’i sağlıkla kucağımıza aldık. Şimdi de diğer evladımıza kavuşacak olmanın heyecanı ve mutluluğuyla evimize gidiyoruz” dedi. Özbey, “Kızınız Elif, kardeşini gördü mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Tabii ki gördü. Ama içerideki balonlar ve ışıklar daha çok ilgisini çekti. Kolayca bağ kuracaklarını düşünüyorum.” Gözden Kaçmasın Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı #MİSS TURKEY 2022 #YARIŞMA Hazırlıklar başladı... Sezen Aksu sergisi geliyor! #SEZEN AKSU #MERT FIRAT Motosiklet kazası geçirmişti... Acun Ilıcalı ucuz atlatmış! #ACUN ILICALI #BANU ILICALI