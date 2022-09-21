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Merve Özbey taburcu oldu: Hoş geldin Emir

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#Merve Özbey#Merve Özbey Bebek#Kenan Koçak
Merve Özbey taburcu oldu: Hoş geldin Emir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 08:11

Geçen cuma ikinci bebeğini dünyaya getiren Merve Özbey, hastaneden önceki gün taburcu oldu.

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Eşi Kenan Koçak’la soruları yanıtlayan şarkıcı, “Çok şükür oğlumuz Emir’i sağlıkla kucağımıza aldık. Şimdi de diğer evladımıza kavuşacak olmanın heyecanı ve mutluluğuyla evimize gidiyoruz” dedi.

Merve Özbey taburcu oldu: Hoş geldin Emir


Özbey, “Kızınız Elif, kardeşini gördü mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Tabii ki gördü. Ama içerideki balonlar ve ışıklar daha çok ilgisini çekti. Kolayca bağ kuracaklarını düşünüyorum.”

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