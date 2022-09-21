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Motosiklet kazası geçirmişti... Acun Ilıcalı ucuz atlatmış!

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#Acun Ilıcalı#Banu Ilıcalı#Motosiklet Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:47

Pazartesi günü motosiklet kazası geçiren ve kolu kırılan Acun Ilıcalı dün ameliyat oldu. Koluna platin takılan Ilıcalı’nın motosikleti kask takmadan kullandığı ve kazayı ucuz atlattığı ortaya çıktı.

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AYAZAĞA’da önceki gün 17.30 sıralarında kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile birlikte Vadistanbul AVM’den motosikletiyle yola çıkan Acun Ilıcalı, Kemerburgaz Caddesi’nde ters yönden gelen Recep K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten düşen Acun Ilıcalı’nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı hafif şekilde yaralandı. Acun ve Banu Ilıcalı Liv Hospital’a kaldırıldı.

Motosiklet kazası geçirmişti... Acun Ilıcalı ucuz atlatmış



BUGÜN TABURCU OLACAK

İlk tedavinin ardından Acun Ilıcalı ambulansla Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi. Ünlü televizyoncunun kolunda kırık tespit edildi. Banu Ilıcalı Ceyhun yapılan tedavi sonrası taburcu edilirken, Acun Ilıcalı dün ameliyata alındı. Koluna platin takılan Ilıcalı’nın olay sırasında kask takmadığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı bugün hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekilecek.

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Motosiklet kazası geçirmişti... Acun Ilıcalı ucuz atlatmış



Şikâyetçi olmadı

Kaza sırasında motosikletinden savrularak kendisine çarpan hafif ticari aracın üzerinden uçan ve o sırada araca çarptığı kolu kırılan Acun Ilıcalı, sürücü Recep K.’den şikâyetçi olmadı. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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