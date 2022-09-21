Hazırlıklar başladı... Sezen Aksu sergisi geliyor!

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Aldığım duyumlara göre DasDas’ın kurucu ortağı Mert Fırat, Sezen Aksu’nun sanat hayatını onurlandırmak için sıra dışı bir sergi için kolları sıvamış. Küratörlüğünü Esra Özkan’ın üstlendiği bu dijital sergide, yaşam ağacından yola çıkarak Sezen Aksu’nun hikâyesine yer verilecek.

Türkiye’nin ilk dijital sanat müzesi X Media Art Museum by DasDas’da 4 Ekim’de açılması planlanan sergide, Sezen Aksu’nun 1970’li yıllardan günümüze sanat üretimi ele alınırken, sinematik bir hikâye anlatımıyla Minik Serçe ’nin hiç bilmediğimiz kayıtları da gün yüzüne çıkacak.

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2016 yılında sahnelere veda eden sanatçının hayranları, bu sergiyle bir nebze olsun özlem giderecek. Ben de sergiyi büyük bir merakla bekliyorum.

Dada’da yıldızlarla dolu yeni sezon

Önceki gün Teşvikiye’de, uzun yıllardır Okan Bayülgen’le çalışan ve Dada Salon Kabarett’in de koordinatörü olan Özgür Çakıt’la karşılaştım.

Bayülgen’in 2018’de İstanbul’a kazandırdığı sıra dışı gösteri mekanı Dada Salon Kabarett’in yeni sezonunun 23 Eylül’de Zuhal Olcay konseriyle açılacağını anlattı. Ayta Sözeri, Hüsnü Şenlendirici, Mirkelam, Utku Uysal, Soner Olgun, Yeni Türkü gibi yine birbirinden önemli ve eğlenceli isimlerin sahne alacağı mekan, bu yıl Akbank Caz Festivali kapsamında 28 Eylül’de Burhan Öçal konserine de ev sahipliği yapacakmış. Müzikseverlere duyurulur...

En iyi yatırım

Geçtiğimiz günlerde ikinci el lüks çantanın kraliçesi Zeynep Akçıray’la sohbet ettim.

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Kurucusu olduğu “DeluxeSeconds” ile ikinci el lüks çanta sektörünün liderliğini yapan Akçıray, işlerinin çok iyi gittiğini söyleyerek, hiç bilmediğim bir şey anlattı. Yatırım yapmanın önem kazandığı bugünlerde en iyi yatırım araçlarından birinin de lüks çanta olduğunu anlattı. Kadınların sıklıkla lüks çantaya yatırım yaptıklarını söyleyen cemiyetin ünlü ismi, çantaların bir sanat eseri gibi zamanla değer kazandığını aktardı. Altın mı, dolar mı derken, en mantıklı yatırım, çok temiz kullanılmış bir Hermes Birkin galiba!

Şehre döndü

Geçtiğimiz kışın en hareketli mekânlarından Two Kuruçeşme, yazın Bodrum’a taşınmıştı.

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Bodrum sezonunu kapatan mekânın sahibi Levent Akbulut, markaya yeni bir konsept kazandırdı. Two Private adını alan mekân, hafta içi genç isimleri sahnesinde ağırlarken, hafta sonları ise Deha Bilimlier ve Hera gibi ünlü sanatçılara ev sahipliği yapacak. Yeni sezonu konuştuğumuz Levent Akbulut, konseptin herkesi mutlu edeceğini söyleyerek, “Üst katta misafirlerimizi yemekte ağırladıktan sonra eğlence için sahne katına alacağız” dedi. Cuma günü kapılarını açacak olan Two Private’a ben de yeni sezonda başarılar diliyorum.