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Hande Erçel: Güzellik değil yetenek konuşulmalı!

#Hande Erçel#Türkiye#Kelebek
Hande Erçel: Güzellik değil yetenek konuşulmalı

Hande Erçel, Vogue Türkiye’nin yeni sayısına konuk oldu.

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Erçel, kadın oyuncu olmanın zorluklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Özellikle sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarıyla alakalı söylemek istediğim çok şey var. Çoğu zaman yaptığınız işlerden çok fiziksel görünümünüzle ön planda tutuluyorsunuz. Ne giydiğiniz, kilonuz ve güzellik sırlarınız gibi konular, hayallerinizden ya da emeklerinizden daha çok konuşuluyor. Sektörde bu konuda farkındalık artsa da hâlâ eksik yönler var. Artık herkes üzerine düşeni yapmalı. Kadınların yalnızca fiziksel özellikleriyle öne çıkarılıp eleştirilmesine prim verilmemeli ve herkes yeteneğiyle, emeğiyle, hayalleriyle ön planda tutulmalı.”

Oyuncu, mesleğinin olumsuz yanlarını ise şöyle anlattı: “Herkes elindeki telefonla rahatça, hiç çekinmeden ve izinsiz fotoğrafınızı çekip sosyal medyada paylaşabiliyor. Bu bana çok saygısızca geliyor.”

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Hande Erçel: Güzellik değil yetenek konuşulmalı

Sınırlarımı zorlamak istiyorum

Hande Erçel, uzun zamandır ilk kez tatil yapabildiği bir yıl geçirdiğini söyledi: “9 aydır televizyona ara verdim. İçime sinen, ilham verebilecek ve sınırlarımı zorlayacak bir karakterle dönmek istiyorum.”

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