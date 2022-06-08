Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin yapımına başlanıyor! 'Borcumu ödüyorum'

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Usta yapımcı Türker İnanoğlu’nun adını taşıyacak iletişim fakültesi binasının Karabük Üniversitesi Safranbolu yerleşkesinde yapımına başlanabilmesi için imza atıldı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Türker İnanoğlu, Safranbolu’da bir araya geldi. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası Karabük Üniversitesi’ne devredilen Safranbolu eski kaymakamlığının bulunduğu yere inşa edilecek. Fakültede öğrenciler gazetecilik, fotoğrafçılık, radyo, televizyon ve internet televizyonculuğu dallarında öğrenim görecek.

Protokol töreninde çok duygulanan Türker İnanoğlu, “Ben Safranbolu’da doğdum, Safranbolu’yu çok seviyorum. Burada çok arkadaşlarım var. Ama büyük bir çoğunluğunu kaybettik, 7-8 kişi kaldı... Safranbolu’ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim. Umarım ülkemiz için iyi talebeler yetiştiririz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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Safranbolu ruhuna uygun bir fakülte

Rektör Polat, protokol töreninde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Safranbolu’nun en önemli değerlerinden birisi olan Türker İnanoğlu’nun üniversitemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, bir marka değeridir. Türkiye’nin en saygıdeğer iletişim fakültesini oluşturmak üniversite olarak bizim boynumuzun borcudur. Türker İnanoğlu’nun da bize gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bu işi hep birlikte sırtlayacağız.”

Ayrıca rektör, fakülte binasının Safranbolu’nun ruhuna ve dokusuna uygun olarak inşa edileceğini belirterek salonu, sınıfı, koridoru ve stüdyolarıyla baştan sona tasarlanmış orijinal bir proje olacağını da söyledi.