Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin yapımına başlanıyor! 'Borcumu ödüyorum'

#Türker İnanoğlu#Safranbolu#Karabük
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin yapımına başlanıyor Borcumu ödüyorum

Türk sinemasının usta yapımcısı Türker İnanoğlu, Karabük’te kendi adını taşıyan fakültenin inşası için girişimlere başladı. Safranbolu’da açılacak Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının imza töreninde yapımcı, “Safranbolu’ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim” dedi.

Haberin Devamı

Usta yapımcı Türker İnanoğlu’nun adını taşıyacak iletişim fakültesi binasının Karabük Üniversitesi Safranbolu yerleşkesinde yapımına başlanabilmesi için imza atıldı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Türker İnanoğlu, Safranbolu’da bir araya geldi. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası Karabük Üniversitesi’ne devredilen Safranbolu eski kaymakamlığının bulunduğu yere inşa edilecek. Fakültede öğrenciler gazetecilik, fotoğrafçılık, radyo, televizyon ve internet televizyonculuğu dallarında öğrenim görecek.

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin yapımına başlanıyor Borcumu ödüyorum

Protokol töreninde çok duygulanan Türker İnanoğlu, “Ben Safranbolu’da doğdum, Safranbolu’yu çok seviyorum. Burada çok arkadaşlarım var. Ama büyük bir çoğunluğunu kaybettik, 7-8 kişi kaldı... Safranbolu’ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim. Umarım ülkemiz için iyi talebeler yetiştiririz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Haberin Devamı

Safranbolu ruhuna uygun bir fakülte

Rektör Polat, protokol töreninde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Safranbolu’nun en önemli değerlerinden birisi olan Türker İnanoğlu’nun üniversitemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, bir marka değeridir. Türkiye’nin en saygıdeğer iletişim fakültesini oluşturmak üniversite olarak bizim boynumuzun borcudur. Türker İnanoğlu’nun da bize gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bu işi hep birlikte sırtlayacağız.”

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin yapımına başlanıyor Borcumu ödüyorum

Ayrıca rektör, fakülte binasının Safranbolu’nun ruhuna ve dokusuna uygun olarak inşa edileceğini belirterek salonu, sınıfı, koridoru ve stüdyolarıyla baştan sona tasarlanmış orijinal bir proje olacağını da söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türker İnanoğlu#Safranbolu#Karabük

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry