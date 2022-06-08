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Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi

#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Yeni Aşk
Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi
Mehmet Üstündağ

Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi! Bir süredir ünlü sanatçıyı markajına alan 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı, ilgisiyle Gündeş’in ayaklarını yerden kesmiş.

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Geçen şubat ayında ilk benden duymuştunuz; Ebru Gündeş bir süredir Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’ın yakın markajındaydı. 28 yaşındaki Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş’e abayı o kadar yakmış ki, hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu

Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi

Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw ilişkisini Kelebek 25 Şubat’ta manşetten duyurmuştu...

Belli ki markaj işe yaradı! Çiftin bir süredir gizli gizli görüştüğünü duyuyordum. Şimdi ilk fotoğraf da düştü gündeme!

Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi

Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş’le olan bu pozlarını WhatsApp ‘Durum’unda paylaştı ama kısa sürede sildi. İkili yaklaşık 1,5 aydır birlikte...

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Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’tan boşanırken zor günler yaşamıştı. Belli ki bu aşk ona çok iyi gelmiş, yüzü yeniden aşkla gülüyor…

Yaz partisiyle açıldı

Ünlü psikoterapist Beril Esra Atahan, Tülay Kocataş ile birlikte Etiler Akatlar’da “Ritual of Beauty”yi açtı. ‘Yaza merhaba’ partisiyle kapılarını açan merkez, güzellik için hem bedenin hem de ruhun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini savunuyor. Tülay Kocataş ve Beril Esra Atahan’ın ev sahipliğiyle gerçekleşen açılışta, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler de ortakları yalnız bırakmadı.

Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi

Mezuniyete gittiler

Ender Mermerci, büyük kızı Yosun Reza’nın oğlu Alexander’in lise mezuniyeti için New York’a uçtu. 18 yaşındaki torununu mezuniyette yalnız bırakmak istemeyen Ender Hanım’a küçük kızı Derin Mermerci de eşlik etti. Fransız Lisesi’nden mezun olan Alexander Reza, eğitimine Chicago Üniversitesi’nde devam edecek.

Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi

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Genç dansçılardan anlamlı gösteri

Genç nesil, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çözüm odaklı bir görev üstleniyor. Açı Lisesi dans öğrencilerinden oluşan “Kadın Dans Tiyatrosu”, bu konudaki farkındalığın artması için “Kadın” isimli performansını sahneye koyuyor. Genç dansçıların etkileyici performansından oluşan gösteri, 10 Haziran’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Saray’ında gerçekleşecek. Soysal sponsorluğunda yapılan gösterinin geliri, Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin “Kadın ve Çocuk Güvende” fonuna bağışlanacak.

Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi

Dördüncü kez baba oluyor

Geçtiğimiz yıl nisan ayında dört yıllık sevgilisi Yasemin (Güçkan) Özyeğin ile evlenen FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, dördüncü kez baba oluyor! İlk evliliğini yaptığı Edvina Sponza’dan Lal, Ege ve Yaz isminde üç çocuğu bulunan ünlü iş adamı, bir kez daha aynı heyecanı yaşayacak. Dört aylık hamile olan Yasemin Özyeğin’in kız bebek beklediği de gelen haberler arasında...

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Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi

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#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Yeni Aşk

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