Fuat Güner: Özkan Uğur ağustosta sahnelere dönüyor

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FUAT Güner, Metropol İstanbul’da düzenlenen “Hey! Summer Fest” etkinliği kapsamında önceki gün sahnede Işın Karaca’yı ağırladı. İkili hem sohbet etti hem de sevilen şarkılarını seslendirdi. Fuat Güner etkinlikte bir de müjdeli haber verdi, üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur’un sağlık durumunun iyi olduğunu ve ağustos ayında yeniden sahnelere döneceğini açıkladı. Güner ve Karaca ayrıca tüm şarkılarını ‘Özkan Uğur’a şifa niyetine’ seslendirdiklerini söyledi.

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Özkan Uğur da sahnelere dönmenin kendisine moral olacağını söyledi: “İlaç tedavisi sahneye çıkmama engel değil. Konserlerime çıkacağım, tedavim de devam edecek. Konserin tam tarihi belli değil ama İstanbul’da olacak. Tedavim sürerken konsere çıkmamda sakınca olmadığını öğrenince bunu değerlendirmek istedim. Bu bana çok moral olacak. Seyircimizi çok özledik. İnşallah hastalığı da sonlandıracağız.”(Sayit DURMAZ-Cansu TOPCU)

ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCUSU OLDU

HADİSE, çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla UNICEF Türkiye (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Hadise ve UNICEF Türkiye yetkilileri, dün Beyoğlu’ndaki bir otelde düzenledikleri toplantıyla işbirliklerini duyurdu. Toplantıda, Hadise ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis 1 yıllık çalışma planını kapsayan anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Hadise, 1 yıl süreyle UNICEF Türkiye’nin yürüttüğü çalışmaları destekleyecek.

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Toplantıda konuşan Hadise, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Ne mutlu bana ki ismimle, ünümle farkındalık yaratabiliyorum. Bugünü yıllardır bekliyordum. Zorbalık nedir iyi bilirim, çok yaşadım. İyi ki UNICEF var, iyi ki beni seçtiniz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. (Emin Mert KIRARSLAN)

AÇILIŞI SULTAN YAPACAK

USTA oyuncu Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Film Festivali, 24-27 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalin açılışını Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray yapacak.

Şoray, 24 Temmuz’da İskele Meydanı’nda gösterilecek “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin ardından Gemliklilerle buluşacak. Gösterim sonrası Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın ‘Sevgi Emektir Ödülü’nü takdim etmesinin ardından program Cahit Berkay’ın konseriyle devam edecek.

KUŞADASI'NDA FESTİVAL ZAMANI

2016 yılından bu yana Kuşadası’nda düzenlenen ve ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturan Kuşadası Gençlik Festivali önceki gün başladı.

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Davutlar bölgesindeki Sevgi Plajı’nda düzenlenen etkinliğin ilk gününde Manga, Pentagram, Madrigal, Eypio, Dedublüman ve 348 sahne aldı. Festivalde bugün sahneye çıkacak isimler ise; Duman, Selda Bağcan, Gazapizm, Yaşlı Amca, Ezgi Aktan ve Altı.