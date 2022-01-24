Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı: İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti#Fatma Girik
Yayıncı kuruluşta gönderme Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattıYayıncı kuruluşta gönderme! Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattı#Abdullah Avcı
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...Omicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...#Koronavirüs
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecekEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecek!#Fatma Girik
Dikkat Çok güçlü geliyor... 3 gün sürecekDikkat! Çok güçlü geliyor... 3 gün sürecek#İstanbul
Önce tatbikat sonra gözdağı... Tek seferde 39 savaş uçağı yolladılarÖnce tatbikat sonra gözdağı... Tek seferde 39 savaş uçağı yolladılar! #Çin
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli olduEmeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu#Emekli
Sosyal medyada gündem oldu: Demek ki her yörenin Poseidonu farklıSosyal medyada gündem oldu: Demek ki her yörenin Poseidon'u farklı#Sinop
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...#Kripto Para Piyasası
Bir yılda yüzde 50 kazandırdı Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadıBir yılda yüzde 50 kazandırdı! Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı#En Değerli İller
Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...#Bülent Şakrak
Fatma Girikin yeğeni Ahu Turanlı: İyileşip Bodruma dönmek istiyorduFatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı: İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu#Fatma Girik
Ev tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayınEv tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayın! #OMICRON
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı: İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu

#Fatma Girik#Ahu Turanlı#Covid-19
Fatma Girikin yeğeni Ahu Turanlı: İyileşip Bodruma dönmek istiyordu

FATMA Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, "İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu. Maalesef şimdi cenazesini Bodrum'a götüreceğim" dedi.

Haberin Devamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik (79) bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Fatma Girikin yeğeni Ahu Turanlı: İyileşip Bodruma dönmek istiyordu

Hastaneye gelen Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, "Çok üzgünüz. Açıkçası ben annemi kaybettim. Ana Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. 6 aydır solunum sıkıntısı başlamıştı. Maalesef bugün saat 06.00 civarında vefat etti. İki haftadır bu hastanede yatıyordu. Son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar. Solunumunda güçlük olduğu için konuşmada da zorluk çekiyordu. Başka bir sıkıntısı yoktu" dedi.

Gözden Kaçmasın

Memduh gitti, her şey bitti, ben de gitmek istiyorumMemduh gitti, her şey bitti, ben de gitmek istiyorumHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Cüneyt Arkın: Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gittiCüneyt Arkın: Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gittiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Girik#Ahu Turanlı#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın