Danilo Zanna sevgilisi Eda Alkaya ile görüntülendi

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HER ŞEY YOLUNDA

İtalyan şef, ilişkisiyle ilgili sorular karşısında “Her şey yolunda arkadaşlar, teşekkür ederim” demekle yetindi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İSTANBUL'DA EDİS GECESİ

Konser maratonuna devam eden Edis, önceki akşam İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da sevenleriyle buluştu.

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Hit şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırlayan EDİS , 2 saat süren konserde dans şovlarıyla da beğeni topladı. On binlerce kişinin izlediği konser, ışık gösterileriyle renklendi.

DERİN SESSİZLİK

Deniz Çakır önceki gün Etiler’de bir bankadan çıkarken görüntülendi. Çakır, muhabirleri görünce hızla uzaklaşmak istedi.

Oyuncu, Bilgehan Baykal’la 10 Eylül’de nikâh masasına oturacakları hakkındaki sorulara cevap vermedi. Çakır, taksiye binerek oradan ayrıldı.(Behlül AYDIN)

GÖKSEL SÜRPRİZİ

Manga önceki gün Atlantis Yapım’ın organize ettiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Turkcell Vadi sahnesindeydi.

Grup, 3 saatlik performansı sırasında sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Göksel de “Dursun Zaman” şarkısında düet yapmak için sahneye çıktı. Enerjinin bir an olsun düşmediği konserde Manga’ya hayranları birlikte eşlik etti.

YOĞUN TEMPO ÖNCESİ ALIŞVERİŞ

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşler önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Ağustos ayı boyunca “Hey Gidi Günler” adlı oyunlarıyla izleyicisiyle buluşacak olan sanatçılar, bu yoğun tempo öncesi kısa bir alışveriş turuna çıktıklarını söyledi.

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Her zaman olduğu komedi ağırlıklı bir oyun sahneleyen Uygur kardeşler, turnelerine devam edip izleyicileriyle buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

AĞUSTOS NEŞESİ

Özge Borak, dalış öncesi hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu, pozlarının altına şu notu yazdı: “Bir ağustos neşesi.” Borak’ın kareleri birçok beğeni ve yorum aldı.

İLK KEZ BODRUM ANTİK TİYATRO'DA

Emir Can İğrek önceki akşam Kerkisolfej Organizasyon’un düzenlediği konserler kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

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İğrek, “İlk kez bu sahnede sizlerle birlikteyim, sizlerle birlikte şarkılarımızı söyleyeceğim için çok mutluyum” dedi. Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle beraber dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdi. İğrek, kendisine yapılan pankartlar için sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BERABER ÇALIŞACAKTIK

Betül Demir önceki akşam İstanbul’da bir mekanda sahne aldı.

Geçen günlerde aramızdan ayrılan Özkan Uğur için sahnede uzun bir konuşma yapan Demir, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile kız çocukları yararına bir projede çalışıyoruz. Bu projede Türkiye’nin yüzünü güldüren birçok ünlü isim de olacak. Özkan abi de o isimlerden biriydi. Hastaneye yatmadan önce projeden bahsettik hepimizden fazla heyecanlanmış, koşulsuz destek olmak istediğini dile getirmişti. Olmadı… Çok üzgünüz” dedi.