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Çağla Şıkel'in keyfi yerinde

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#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Kaan Tangöze
Çağla Şıkelin keyfi yerinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:50

Çağla Şıkel ve avukat sevgilisi Nail Gönenli, önceki gün Emirgan La Boom’da arkadaşlarıyla buluştu.

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Oyuncu Burak Yamantürk ve işletmeci Umut Evirgen ile birlikte mekânda oturan çift, koyu sohbete koyuldu.

8 yıl aradan sonra kalbini aşka açan Çağla Şıkel’in keyifli halleri dikkat çekti. (Behlül AYDIN)

Çağla Şıkelin keyfi yerinde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Parkası yine üzerinde

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki akşam eşi Kıvılcım Ural ile Etiler Beca’daydı.

Mekân çıkışı araçlarına binerken görüntülenen ünlü çiftin gazetecileri fark edince yüzleri asıldı.

Öte yandan Kaan Tangöze’nin yıllardır giydiği parka yine üzerindeydi.

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Ünlü rock’çı muhabirlerin parkasını sorması üzerine, gülümsemekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Çağla Şıkelin keyfi yerinde

Paniklediler

Gözde Kaya önceki akşam erkek arkadaşıyla görüntülendi. Kaya, fotoğrafları çekilince panikledi.

Oyuncu Gözde Kaya, önceki akşam erkek arkadaşıyla Etiler’deki Beca adlı mekana girerken görüntülendi. İkili, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Kaya, soruları yanıtsız bırakarak koşar adım mekana girdi. (Sayit DURMAZ)

Çağla Şıkelin keyfi yerinde

Eski dostlar buluştu

Mahir İpek ve Ertan Saban önceki akşam Cihangir Pürtelaş adlı mekandan çıkarken görüntülendi. İpek, “Eski iki arkadaş buluştuk ve eskileri yad ettik. İşten güçten vakit bulamıyorduk. Korkunç bir dönemden geçiyoruz. Deprem dediğiniz şey bizlerin hesaplayamadığı bir şey. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda hafta sonları bir oyun sergiliyorum. Zamanımın çoğu Ankara’da geçiyor” dedi. Saban ise “Mahir’le çok eski arkadaşız, arada böyle buluşarak birlikte sohbet edip vakit geçiriyoruz.” (Sayit DURMAZ)

Çağla Şıkelin keyfi yerinde

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Abi kardeş günü

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, önceki gün kardeşiyle birlikte Vadistanbul’da görüntülendi. Kardeşiyle akşamüstü alışveriş merkezine gelen Reynmen, “Kardeşimi sinemaya getirdim. Hem de eksiklerimizi tamamlamak için alışveriş yapacağız” demekle yetindi.

Çağla Şıkelin keyfi yerinde

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#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Kaan Tangöze

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