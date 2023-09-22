Çağla Şıkel'den evlilik sorularına cevap: Çocuğu olmayan düşünsün

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10 aydır birlikte olduğu Nail Gönenli’yle ilgili soruları da yanıtlayan ünlü manken, “İyi bir insan. Ben uzun zamandır yalnız olmayı tercih ediyordum, bunu kırdı. Sonsuz bir sevgi ve saygıyla seviyor” dedi.

Ünlü manken, evlilik iddiasına da şu yanıtı verdi: “Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Benim çocuklarım olduğu için gündemimde, aklımda, hayalimde böyle bir şey yok.” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sorulara yanıt yok

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, önceki gece Karaköy’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Sevgilisinin elini tutarak hızlı adımlarla aracına yürüyen Engin, soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

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Konu nedir?

Nesrin Cavadzade, önceki gün Karaköy’deydi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, “Yeni bir projede yer alacağım. Bu akşam da arkadaşlarımla vakit geçirdim” dedi. Cavadzade, yazın Bodrum’da üstsüz güneşlenirken görüntülendiği hatırlatılınca şöyle konuştu: “1.5 senedir ekranlarda değildim. Uzun bir tatil oldu. Dinlendim bayağı. Konuyla ilgili ne vardı ki? Her zaman yorum yapanlar var.” (Sayit DURMAZ)

Yeni aşkı

Oyuncu Kamil Güler’le evliliğini sessiz sedasız noktalayan eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Batuhan Çelik’le aşk yaşamaya başladı. Sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Demir, son olarak Çelik’in spor yaptığı anları esprili bir notla yayınladı: “Yüzölçümüm yavru vatan Kıbrıs’a çok yaklaştı ve enişteniz beni taşımak için (gerçek anlamda) çok çalışıyor. Destek verirseniz sevinirim.”

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