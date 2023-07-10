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Burçin Orhon'dan Özkan Uğur'a duygusal veda: Güzel günlerin bir parçası koptu gitti...

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#Burçin Orhon#Özkan Uğur#MFÖ
Burçin Orhondan Özkan Uğura duygusal veda: Güzel günlerin bir parçası koptu gitti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:37

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan acı haber 8 Temmuz'da geldi. Usta sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Burçin Orhon da eski dostuna Instagram sayfasında paylaştığı duygusal bir mesajla veda etti.

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"Bir zamanlar biz bizeydik. Bir avuç sanatçı... Müzisyeni, şarkıcısı, dansçısı.... Şartlar zor. Kayıt yapmak, beste bulmak, hakkını almak vs. Ama biz her zaman birbirimizn kıymetini bildik. Metin Akpınar'ın sohbetini, Cüneyt Gökçer'in nasihatlerini, Nükhet Duru'nun sahnede devleşmesini vs vs vs. Kimimiz daha ünlü, kiminiz daha yetenekli, kimimiz orta ölçekliydi ama herkesin birbirine saygısı vardı ve ortak payda sanattı. Yollarımız hep kesişirdi. Değişken bir organizma gibi, gerektiği biçimde birleşir ayrılır, farklı birleşir ama mutlaka ortaya kendimizin en iyisini çıkarırdık. Birbirimizi tamamlardık bir şekilde.
Bu sebepten, şimdi o yıllardan bildiğim kimi kaybetsem, sanki ben de biraz kayboluyorum. Bilmem bunu anlatabilir miyim ama durum aynen böyle... Özkan'la yıllar içinde görüştük mü? Hayır. Ama işte yine de aynı kayıp içimde. Güzel günlerin bir parçası koptu gitti. İlk değil. Son da olmayacak."

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Burçin Orhondan Özkan Uğura duygusal veda: Güzel günlerin bir parçası koptu gitti...

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