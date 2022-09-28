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Aslı İnandık, “Çekimlerimiz çok güzel, çok keyifli geçti. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra çok kolay ve hızlı bir set oldu. Üç hafta içerisinde çekimleri tamamladık” dedi.

Serkan Çayoğlu, “Beni bugüne kadar oynadıklarımdan tam tersi bir karakterde izleyeceksiniz. Çok keyifli bir deneyimdi” diye konuştu.

Senaryosunu Ümit Ünal’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Kerem Ayan’ın oturduğu yapım, 1985 yazından bir İstanbul portresi sunacak. Müziklerini İtalyan besteci Pivio’nun yaptığı “Oregon” 2023’ün ocak ayında vizyona girecek.