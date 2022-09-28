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Bir İstanbul portresi

Güncelleme Tarihi:

#Serkan Çayoğlu#Aslı İnandık#Oregon
Bir İstanbul portresi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:57

Başrollerini Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu’nun üstlendiği, tek bir günde yaşanan olayları konu alan “Oregon” filminin çekimleri tamamlandı.

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Aslı İnandık, “Çekimlerimiz çok güzel, çok keyifli geçti. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra çok kolay ve hızlı bir set oldu. Üç hafta içerisinde çekimleri tamamladık” dedi.

Serkan Çayoğlu, “Beni bugüne kadar oynadıklarımdan tam tersi bir karakterde izleyeceksiniz. Çok keyifli bir deneyimdi” diye konuştu.

Bir İstanbul portresi

Senaryosunu Ümit Ünal’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Kerem Ayan’ın oturduğu yapım, 1985 yazından bir İstanbul portresi sunacak. Müziklerini İtalyan besteci Pivio’nun yaptığı “Oregon” 2023’ün ocak ayında vizyona girecek.

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